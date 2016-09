L'hoteler denunciat de Lloret diu que tot és una conxorxa

Els quatre hotels de Lloret de Mar gestionats per José Luis Velasco, denunciats per frau en el subministrament de la llum i el gas, no només no van cometre cap frau, sinó que són víctimes d'una conxorxa. Aquesta, almenys, és l'explicació que va donar de tot plegat l'advocat de Velasco, Yosif Gharbaoui, que va insinuar, a més, que el foc al generador de l'hotel Sun Village, que va destapar tot el frau, hauria estat provocat, i que els seus representats ho estan investigant. El que no va saber dir és ni per qui ni amb quin objectiu (més enllà de fer mal al seu representat), sinó que es va limitar a afirmar que ja se sabrà la veritat de tot plegat.

Gharbaoui va fer un retrat de José Luis Velasco com a ciutadà gairebé modèlic i empresari que fa més de quinze anys que treballa “per Lloret” i que vetlla al màxim “pel benestar dels hostes i les màximes garanties de seguretat i higiene dels treballadors”.

De frau a les empreses subministradores de llum i gas, l'empresa no n'admet cap i, pel que fa als deutes, l'advocat va capgirar completament el relat tot assegurant que és a Velasco a qui se li deuen diners; sobretot, va dir, alguns operadors turístics “que han intentat perjudicar els meus clients”. El seu client, hi va afegir, “no és deutor, sinó que se li deuen importantíssimes quantitats de diners per part de les agències majoristes de viatges”.

Segons el representant legal de Velasco, estan investigant les causes del foc del generador del Sun Village, que va definir com d'última generació. Tot plegat es deuria, va dir, “a un boicot orquestrat per persones i entitats que pretenen obtenir un benefici a costa de la tranquil·litat dels treballadors i de les vacances d'aquestes persones”, va concloure. De tot plegat, no en va donar cap prova, sinó que va limitar-se a insistir que “ja quedarà acreditat”.

També va carregar contra l'Ajuntament de Lloret, del qual va dir que no l'havia ajudat en res i que hauria rebutjat “sistemàticament” les solucions aportades per l'empresari. “Tant el consistori com les agències majoristes de viatges han aprofitat la conjuntura i les circumstàncies per intentar perjudicar els meus clients, sense tenir en compte les gravíssimes conseqüències per als empleats i els hostes”, va concloure.

Per tot plegat, va afirmar que portaran a terme “les accions que calguin contra les persones o les entitats” que han “dilapidat la reputació” del seu client. També va criticar el gremi hoteler de Lloret (del qual Velasco no forma part).