Primer pas per a la llei de lloguers

El govern va fer ahir el primer pas per redactar la futura llei catalana d'arrendaments. Ahir va reunir per primer cop el grup de treball –integrat per promotors, sector financer i entitats del tercer sector, entre altres–, encarregat d'establir les bases d'una normativa que, en paraules de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, té per objectiu generar “una opció real davant l'habitatge de propietat i donar un impuls a l'habitatge de lloguer”.

El lloguer ha guanyat pes des de l'inici de la crisi, i ha passat d'un escàs 15% del mercat a prop d'un 23%, més en línia amb la mitjana europea. Però bona part de la demanda que ha anat cap al lloguer ho ha fet justament obligada per la crisi: “Només el 20% dels qui viuen de lloguer ho fan perquè és interessant, l'altre 80% ho fan a desgrat”, va assenyalar Borràs en acabar aquesta primera reunió.

El principal problema de la legislació actual, d'àmbit estatal, és, per l'executiu català, un desequilibri entre els drets i deures de propietaris i arrendataris. Un fet que per al govern suposa un fre a la dinamització d'aquest mercat de lloguer en posar més l'accent en la part de la propietat. En aquest sentit, Borràs assenyala que la llei catalana serà “garantista per a tots, perquè no podem inclinar la balança cap a un costat o cap a un altre”.

El text vol buscar un equilibri entre la seguretat necessària per als propietaris i l'estabilitat que demanen els llogaters. Per exemple, aquests van criticar durament la darrera modificació de la llei estatal (2013) que rebaixava la durada del contracte de cinc a tres anys.

El projecte de futura llei parteix, però, d'una dificultat de partida important, i és que Catalunya no té competències sobre aquest mercat de lloguer. Aquest ha estat un punt que ha remarcat el sector a l'hora d'implicar-se en l'elaboració del nou text, però en tot cas ahir Borràs va voler deixar clar que, més enllà del marc competencial, “és evident que quan un és responsable de l'habitatge al país cal mirar-ho en sentit ampli”.

Llei europea