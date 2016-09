Les vendes de la Fira del Vehicle d'Ocasió de Blanes augmenten

Un any més, la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'ha allotjat a Blanes aquests darrers dies i ha revalidat l'èxit d'edicions anteriors. Així han coincidint a assenyalar-ho els representants dels 10 concessionaris –tres dels quals, de nova incorporació– que han participat en la que ja ha estat la quarta edició de l'experiència, que va arrencar divendres i s'ha celebrat al llarg del cap de setmana.

Segons dades facilitades pels organitzadors, el volum de vendes que s'ha aconseguit s'acosta al 40%, i els expositors confien que la xifra total pugui ser inclús superior, ja que encara caldrà afegir-hi les vendes pendents de tancar després d'un primer preacord establert amb clients potencials el cap de setmana. L'any passat hi va haver un 33% de vendes del total de 160 vehicles exposats, per tant, la millora és força positiva amb relació a l'edició del 2015.

Una de les principals novetats molt ben valorades pels nombrosos visitants que s'han acostat al recinte firal és l'augment del nombre de vehicles en estoc. N'hi havia més de 200 a través dels concessionaris, que oferien una extensa i variada representació de les principals empreses automobilístiques, amb 21 marques aptes per cobrir un ample ventall de necessitats.

Les empreses que han participat en la 4a Fira del Vehicle d'Ocasió de Blanes han coincidit a fer-ne un balanç positiu, sobretot perquè tot i que la pluja de dissabte en va fer minvar el nombre de visitants, diumenge se'n va recuperar el nombre amb escreix, així com l'interès per obtenir informació, preus i condicions de finançament.

Com en les tres edicions anteriors, els visitants provenien majoritàriament de Blanes i d'altres poblacions de la rodalia i la seva àrea d'influència, tant de Girona com Barcelona. De fet, l'atracció per la fira ha fet que s'incrementi el nombre de compradors potencials, que s'hi acosten des de municipis com Maçanet, Sant Pol, si bé majoritàriament procedeixen de Tordera, Palafolls, Lloret i Malgrat.

Una altra dada curiosa és que enguany, amb relació a edicions passades, hi ha hagut visitants que s'han interessat per comprar vehicles nous de trinca i han quedat pendents de visitar les seus de les empreses expositores després de fer un primer contacte. Totes aquestes consideracions fan que a l'organització concloguin que la Fira del Vehicle d'Ocasió cada cop es consolidi més com un dels referents més sòlids al territori.