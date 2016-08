El micromecenatge entra amb força en el món immobiliari

El sistema és senzill. Se selecciona un immoble –normalment en una ciutat amb molta demanda–, es busquen inversors per finançar-ne la compra i, si cal, la rehabilitació i després es posa a la venda i els inversors es reparteixen les plusvàlues generades. Aquesta és l'operació tipus que ofereix l'anomenat “micromecenatge immobiliari”, una modalitat d'inversió que tot just comença a despuntar en el mercat.

Dídac Figueras, soci fundador de la plataforma gironina Inveslar, explica: “No fem res que no es fes abans, però ara es fa cent per cent en línia, hem canviat la manera de fer-ho.” I amb aquest canvi s'ha obert un tipus d'operacions –que abans quedaven relegades a inversors més professionals– a un públic generalista: “Hem posat la inversió immobiliària a l'abast de tothom”, explica Figueras. La seva plataforma ofereix la possibilitat d'invertir-hi a partir de 3.000 euros per a operacions de venda, però aquest llindar baixa fins a 100 euros per a les operacions patrimonialistes, on es destina en una primera fase l'immoble al mercat de lloguer. Inveslar fa només mig any que està en funcionament i ja compta amb cinc-cents inversors registrats; acaba de tancar la seva primera venda (una casa situada a l'Escala, tot i que el centre d'interès d'Inveslar es concentra a la capital catalana): “Som la primera plataforma que ha tancat una venda a l'Estat”, afirma Figueras. I amb una rendibilitat superior al 12% per als inversors que hi van posar diners per comprar-la fa poc més de mig any.

Precisament, aquest és un dels atractius d'aquestes operacions “com a alternativa a la renda fixa, amb rendibilitats que són fins i tot negatives”, manifesta Figueras. A més, tal com explica el soci de la plataforma també catalana Privalore, Jorge Marqués, “dónes una opció d'inversió que el particular és capaç d'entendre, mentre que això no passa en la borsa o en altres tipus de productes financers”. És una inversió tangible i propera, i el petit estalviador pot triar exactament en quin barri i en quin immoble vol invertir.

D'altra banda, aquest model d'inversió permet una gran diversificació del risc. Aquest és, explica el director de màrqueting de la plataforma madrilenya Housers, José María Herrán, un altre element d'atracció. Housers està oberta a aportacions a partir de 50 euros, “i això permet que amb un pressupost limitat puguis participar en diferents inversions”. La plataforma té 38 actius a Madrid, Barcelona i València, i acaba de protagonitzar la primera operació de micromecenatge per promocionar un edifici sencer a Madrid que tindrà quaranta pisos.

Housers va ser una de les plataformes pioneres –va començar a operar fa tot just un any, just després que s'aprovés la llei de foment de finançament empresarial que regula el micromecenatge corporatiu–, i avui té vint mil usuaris registrats i més de nou mil inversors actius. Les rendibilitats que ofereix, explica Herrán, es mouen entre el 3% i l'11% en funció del tipus d'operació i en cada compra hi intervenen una mitjana de quatre-cents petits inversors. “Hem arribat a tenir més de sis-cents inversors en una operació”, destaca Herrán.

Una promoció diferent