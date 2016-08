El nombre d'apartaments turístics es triplica en dos anys a la ciutat de Girona

La ciutat de Girona ha triplicat el nombre d'apartaments turístics en només dos anys. Si el 2014 hi havia a la ciutat cent deu apartaments amb la llicència turística corresponent, el juny d'aquest any ja n'hi havia tres-centes de concedides. Aquest augment ve determinat sobretot per dues circumstàncies. Per una banda, el major control que es realitza, ja que les administracions han incrementat la pressió sancionadora contra els propietaris que tenien pisos que utilitzaven com a apartaments turístics sense la llicència pertinent, obligant-los així a regularitzar la seva situació.

Per altra banda, hi ha influït el creixement que ha experimentat el turisme a la ciutat, i molt especialment la millora en un dels aspectes que el govern municipal s'havia marcat com a prioritari amb relació al turisme: aconseguir un nombre de pernoctacions més elevat. La potenciació del nom de Girona com a destí turístic a escala internacional –la publicació d'un reportatge a National Geographic i el rodatge de la sèrie Joc de trons a la ciutat hi han ajudat, sens dubte– ha incrementat la demanda

d'aquest tipus d'allotjament, a més del que ja ofereixen els establiments hotelers.

L'equilibri de models