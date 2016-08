“Ercros ens va deixar clar que volia comprar la sal a Súria”

Els treballadors d'Ercros a Cardona ho tenen clar, i ho tenen clar perquè va ser la mateixa empresa que els ho va dir. “Encara que no fos oficial, ens van dir clarament que la seva intenció era comprar la sal a Súria o a qualsevol lloc a l'estranger, com Polònia, on hi hagués sal vacuum.” Ho va explicar ahir José Antonio Valverde, delegat de la UGT, en el transcurs del que va ser la segona mobilització per evitar un tancament que ningú no ha anunciat oficialment, però que a Cardona tothom tem. En joc hi ha més de 50 de llocs de treball –35 són directes– en un municipi que, com va recordar l'alcalde, Ferran Estruch, “ja ha patit molt”.

La convocatòria d'ahir, en ple diumenge a la tarda i amb un sol de justícia, va aplegar més d'una seixantena de manifestants entre treballadors i polítics de partits com ara ERC, Iniciativa i el PSC. A les sis en punt, i amb una lona a les mans on es podia llegir “no al tancament d'Ercros Cardona”, els manifestants van tallar la C-55 just abans de l'entrada al polígon de la Cort. De seguida es van formar llargues cues, sobretot en sentit sud. Autocars i turismes provinents del Solsonès van quedar atrapats.

Els talls es van produir en seqüències de vint minuts, que tenien entremig deu minuts de descans: “Estem protestant, però sabem que la gent no en té la culpa”, assenyalava Josep Maria Peña, delegat sindical de la UGT. Llevat d'una ambulància, a qui els manifestants van cedir el pas, i d'algun impacient, la protesta es va desenvolupar sense incidents i hi va haver cotxes que en passar pel costat van fer sonar les botzines per traslladar el seu suport als treballadors.

Viure amb incertesa

En declaracions als mitjans, els treballadors van tornar a demanar una presa de partit clara a l'empresa i van recordar que viuen amb “la incertesa” des de fa dos mesos i mig: “No podem estar esperant fins que ens diguin que tenen els contractes de la sal lligats”, va dir Valverde. Valverde, Peña i Andrés Raja, delegat en aquest cas de CCOO, van recordar que Ercros “ha tingut 20.000 milions de benefici el primer semestre” i van exigir que aposti per continuar a Cardona i no per comprar la sal a fora “malgrat que hagi perdut un gran client com és Bayer”. “Perquè una cosa és que la producció baixi de 400 mil a 150 mil tones i l'altra és que tanqui; la producció pot baixar, però podem continuar traient la sal”. Peña, a més, va reiterar que la continuïtat d'Ercros “és la manera més econòmica per treure el runam, perquè si no, ho haurà de fer l'administració; Ercros ens ha demostrat que en el moment que es deixa de ser menys rendible tant els fa, el medi ambient del qual tant han presumit”. Es continuaran manifestant i no descarten plantar-se a la Diagonal de Barcelona amb els companys d'Ercros de Vilaseca-1 i Flix, també amenaçats pels acomiadaments.

Disposats a tot