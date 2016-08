L'oportunitat del Morrot

L'ampliació, o no, de la ronda Litoral no es pot considerar en absolut una obra menor, però el que és realment transcendental és la intervenció que porta implícita. L'actual platja de vies del Morrot –des del castell de Montjuïc hi ha una vista esplèndida que revela les potencialitats de l'indret– s'ha convertit en un espai erm del front marítim, residual pel mateix Port i que dóna l'esquena al conjunt de Barcelona. La seva transformació, amb el propòsit últim d'obrir la zona a la ciutat, ha de ser una qüestió peremptòria a mitjà termini, però no gaire més enllà. S'haurà de negociar amb Foment o el Port, però primer cal tenir molt clar què es vol fer exactament allà. I fóra bo que en aquest projecte Barcelona parlés políticament amb una sola veu.