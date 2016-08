Homs ofereix el seu suport a Sánchez si accepta un referèndum a Catalunya

El portaveu del Partit Demòcrata Català (PDC) al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, ha estès la mà al PSOE perquè hi pugui un govern de canvi a l'Estat, sempre que accepti el referèndum que demanen els catalans. El diputat sobiranista ha reiterat el seu no al president dels govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, a qui ha acusat de ser el responsable de l'actual situació de bloqueig polític.

En la seva intervenció en el debat d'investidura del candidat del PP que se celebra aquest dimecres al Congrés, Homs ha assegurat al líder socialista, Pedro Sánchez, que al seu grup estan “disposats a un canvi de veritat i que hi pugui haver un govern a Espanya”. Ara bé, li ha recordat que, tal com ja li van dir al mes de març, “sense assumir la qüestió catalana no hi haurà govern”.

“Si vostè considera la qüestió del referèndum, que demana un 80% dels catalans, nosaltres ens asseurem amb vostè”, ha garantit.

“Per ara continuarem tenint un govern en funcions que ni fa ni deixa fer”, ha lamentat.

Homs ha acusat el PP de ser “el principal responsable” de la situació de “caos” i bloqueig polític.

Segons ell, els populars s'han acabat convertint en víctima de la seva pròpia actitud d'agressivitat amb les formacions que no pensen com ells i d'“haver trencat tants ponts”. “Aquesta setmana quedaran devorats per vostès mateixos”, ha etzibat.

A més, ha explicat a Rajoy que en un sistema parlamentari “quedar primer” no equival a guanyar. “Guanyar és pode fer govern, li ho dic per experiència”, ha precisat Homs.

En quest sentit, ha assegurat que el líder popular no només té el problema de la investidura sinó que a més “no té majoria per a un govern fort, estable i durador”. “És impossible”, ha reblat.

El diputat de l'antiga Convergència ha denunciat que el pacte entre el PP i C's és un intent de reformar “de facto la Constitució per la porta del darrere” en sentit recentralitzador.

A més, suposa un “atac al català amb el trilingüisme, quan Catalunya és on hi ha millor coneixement de l'anglès amb la immersió lingüística”. “No ho toqui això, li ho demano”, ha alertat.

El candidat del PP a la reelecció com a president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha replicat al diputat català que no hi ha cap “reforma constitucional per la porta del darrere” ni “recentralització” i ha defensat que la proposta d'ensenyament trilingüe pactada amb C's.

Rajoy ha lamentat que Homs s'hagi queixat d'“agressivitat i abús de poder”. “No és just, és molt més greu el que defensen alguns com vostès”, ha opinat. Segons ell, el que és injust és “liquidar la nació espanyola, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols és injust, dur, i antidemocràtic per il·legal”.

El popular ha advertit que una alternativa de govern que incorpori el dret a decidir dels catalans seria la “pitjor opció per a Espanya” i “suposaria una perill per al futur del país.”