JxSí retreu al TC voluntat de censura

Els diputats diuen que el TC actua sobre la base d'un article denunciat

Els membres de la mesa de Junts pel Sí han decidit, per defensar “les institucions catalanes i la llibertat d'expressió”, lliurar l'informe que el Tribunal Constitucional els va reclamar després que el ple del Parlament aprovés el 27 de juliol les conclusions de la comissió d'estudi del Procés Constituent. I ho han fet per demanar, sobretot, explicacions als magistrats davant la “inseguretat jurídica” i “incertesa” que els crea que el TC els obligui, segons consideren els tres diputats , a fer “una tutela prèvia” del debat parlamentari.

“Una comissió d'estudi no pot tenir límits”, assenyalava ahir el vicepresident primer de la mesa, Lluís Corominas, que conjuntament amb les secretàries Anna Simó i Ramona Barrufet han elaborat tres informes idèntics que faran arribar avui mateix al Constitucional i on ja avancen que estudien portar el cas al Tribunal Internacional de Drets Humans perquè consideren que es vulneren els drets de llibertat d'expressió i de participació.

“Demanem un aclariment; no pot ser que al Parlament no es pugui debatre”, lamentava el vicepresident de la mesa després d'explicar que fins ara la feina dels membres de la mesa es limitava a controlar que els tràmits parlamentaris compleixen el reglament de la cambra catalana. “Mai hem entrat en el contingut”, hi afegeix.

Entre altres arguments jurídics, el triple informe també alerta de la incongruència i els danys que suposa que el Constitucional pugui aplicar sancions, fins i tot penals, sobre la base d'una reforma exprés que la majoria absoluta del PP va aprovar per lectura única i sense consens ni debat. Reforma que, d'altra banda, està recorreguda pels governs català i basc i pendent de sentència. “Si el TC tira endavant el cas sense haver resolt el recurs també crea inseguretat jurídica”, aprofundeix Corominas.

Finalment, aquests tres diputats també inclouen en l'escrit una cronologia dels fets que van portar a la celebració del ple del 27 de juliol i on es demostra que la mesa “va complir fil per randa” el reglament i “va garantir els drets i deures dels diputats”. També recorden que el debat i l'aprovació de les conclusions de la comissió d'estudi es va produir amb el ple constituït i que aquest és “l'òrgan suprem”, i no pas els membres de la mesa, que pot aturar o impedir l'activitat a l'hemicicle.

Forcadell i la via penal