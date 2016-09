Puigdemont veu una “bufetada catalana” a Rajoy

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir ahir que “una bufetada catalana” va impedir dimecres que Mariano Rajoy, “el candidat proposat per la coalició PP-C's”, fos escollit president del govern espanyol.

Aquesta va ser la principal valoració que el president català va fer del debat d'investidura fallit i ho va justificar afirmant que 36 dels 47 diputats catalans van votar en contra de la candidatura de Rajoy.

Puigdemont, després d'inaugurar un centre de recerca biomèdica a Torrelameu (Noguera), va manifestar que el vot contrari d'aquests diputats catalans, d'ERC i PDC, es mantindrà avui i més endavant mentre no s'atenguin les reclamacions del poble català i, per tant, “Espanya estarà en un bucle permanent”.

El president de la Generalitat va explicar que creu que es podrien evitar unes terceres eleccions estatals, que hi ha marge polític i una majoria alternativa, però sempre que es reconegui la realitat catalana i es posin a treballar per resoldre el conflicte. També va parlar de menyspreu a la majoria de catalans per decidir el seu futur.

No obstant això, i malgrat aquest marge per a una alternativa a la coalició del PP i Ciutadans, “el que no sé és si hi ha voluntat i coratge suficients per fer-hi front”, va dir. I va afegir-hi que la majoria de diputats catalans havien votat que no al fet que governin “uns partits que justament a Catalunya van quedar els últims” i, a més, pretenen imposar canvis, con l'àmbit de l'ensenyament. D'altra banda, sobre la trobada prevista amb la CUP abans de la qüestió de confiança del 28 de setembre, va confirmar que se celebrarà i que “parlarem amb la CUP com fem amb altres grups polítics”, i va remarcar que “el més important és que es parli amb franquesa”. Va dir que “no es tracta de negociar la confiança perquè la confiança es té o no es té”. Sobre la insistència de la CUP a culminar el full de ruta català i una possible negociació pressupostària, el president Puigdemont també va insistir que no ha canviat el seu compromís ni el del govern. “Vam iniciar la legislatura per culminar el procés i això no ha variat gens”, va insistir.