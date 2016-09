El PSOE descarta canviar el ‘no' a Rajoy i tampoc preveu una alternativa amb Podem

El diputat socialista Rafael Simancas ha reiterat aquest dijous el rebuig de la seva formació a facilitar la investidura d'un govern del PP, ja sigui amb Mariano Rajoy com a primer ministre o amb algun altre candidat. També ha descartat explorar un govern alternatiu amb Podem, ni sumant-hi Ciutadans, ja que tots dos són incompatibles. I menys amb els partits independentistes catalans, les condicions dels quals considera inacceptables.

En declaracions des del Congrés dels Diputats, el socialista ha assenyalat que després del “fracàs” de Rajoy en la primera votació d'investidura de dimecres, “la pilota continua estant a la teulada” del PP, ja que va ser el partit més votat i continua tenint l'encàrrec del cap de l'Estat d'intentar formar govern. “És el temps de Rajoy”, ha sentenciat. Segons ell, “la responsabilitat és exclusivament” del líder popular i no “està en mans del PSOE que Rajoy fracassi o tingui èxit”.

Simancas ha insistit que la posició del PSOE de no facilitar la investidura de l'actual president del govern en funcions no és tàctica per raons conjunturals, sinó que està basada en “principis ideològics i morals molt ferms”.

El PSOE convocarà el Comitè Federal de la formació després de la previsible investidura fallida de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol, segons han confirmat aquest dijous fonts de la formació socialista. Tot i que no han concretat la data de la reunió, és previsible que es faci després de les eleccions al País Basc i Galícia del proper 25 de setembre. En qualsevol cas, la direcció del partit no preveu que els partidaris d'abstenir-se en la investidura de Mariano Rajoy aconsegueixin una majoria suficient per canviar la seva posició.