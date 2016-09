Artur Mas confirma que aquest any serà a la manifestació de la Diada

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha anunciat aquest divendres que aquest any participarà a la manifestació de la Diada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i altres entitats.

“Enguany hi seré”, assegura Mas en un vídeo penjat a les xarxes socials on sosté una samarreta de la manifestació personalitzada amb el seu nom. “Aquests últims anys no convenia que hi fos, com a president, però aquest any sí”, justifica.

El president del PDC fa una crida a participar en la mobilització descentralitzada de l'11 de Setembre perquè “estem a la recta final” i “hem d'estar a punt per a l'esprint final”. “És important que hi siguem tots i totes”, subratlla Mas. “Ens hi retrobarem”, conclou.