Mariano Rajoy, 1; Pedro Sánchez, 1. Una investidura fallida per cadascun dels candidats. En aquest poc vibrant partit polític d'incert resultat, a partir d'ara mateix comença la pròrroga. És possible el desempat? Canviaran els capitans dels equips? El nou rebuig que va atorgar ahir el Congrés a Rajoy –170 vots a favor i 180 en contra– a la candidatura del dirigent conservador obre dos grans interrogants: mantindrà Rajoy la seva candidatura, o es retirarà després que ahir li ho reclamés clarament Albert Rivera i que el líder del PSOE també li ho insinués? Es decidirà Sánchez a intentar una alternativa? Aparentment, el secretari general del PSOE sembla decidit a portar el seu no fins a les darreres conseqüències –incloent-hi la convocatòria d'unes noves eleccions– i, de fet, vist el fracàs de Rajoy, semblava suggerir la possibilitat de tornar a intentar establir una entesa per presentar-se. Això sí, només amb la complicitat de Podem i de C's, no pas dels partits catalans ni del PNB.

Malgrat que el seu equip de Ferraz nega que aquesta sigui la veritable interpretació del que va deixar anar ahir: “Les forces del canvi tenim una responsabilitat, i si tenim altura de mires i generositat, trobarem una solució”, el cert és que alguns dirigents socialistes consideren que, després de la ressaca de la investidura, “s'ha de poder parlar amb aquests partits per veure què fem, com desbloquegem la situació”. Afirmaven que, de moment, no es pot anar més enllà. “Res de postular-se”, insistien.

El cap de files del PP no té intenció de deixar cap espai perquè el seu rival intenti forjar l'alternativa. Si bé el popular encara no ha explicitat públicament si es tornarà a sotmetre a un nou debat d'investidura, del seu discurs d'ahir s'intuïa que abans que governi Sánchez el PP preferirà tornar a castigar la ciutadania amb una tercera cita a les urnes.

Tot i el seu interès per no fer cap pas enrere –una circumstància que avui analitzarà amb el sanedrí del seu partit– Rajoy s'enfronta a una situació complexa, perquè després de la investidura fallida, Rivera va certificar la mort del pacte firmat amb el PP fa cinc dies. Però, a més, el líder de C's recuperava l'exigència que hi hagi un canvi de candidat a les files conservadores –un compromís electoral incomplert a l'avalar Rajoy– i avisava que no votaran cap més aspirant a president del govern que no tingui garantida la investidura. “No participarem més en els fracassos de Rajoy i de Sánchez”; i diuen no voler participar “en cap més teatre”.

Rivera, si més no, semblava recuperar el fil de les declaracions que l'expresident socialista Felipe González havia fet hores abans apuntant la possibilitat que Rajoy es retiri i el PP presenti un altre candidat que faciliti una abstenció dels socialistes. De fet, en algun moment del seu discurs, el mateix Sánchez també semblava insinuar el que més tard demanaria explícitament Rivera, pel fet que apel·lava el PP a “extraure una conclusió de la derrota del seu candidat”. Tampoc no va anar més enllà, pel fet que el partit té escrit des del desembre que no es pot avalar ni Rajoy ni cap altre candidat del PP.

Mentrestant, i per tal de digerir la derrota de la investidura, Rajoy es conformava a assenyalar el secretari general del PSOE com l'únic responsable que hi puguin haver nous comicis. “En lloc de ser franc, ens ofereix els pretextos habituals” per “dissimular el desig poc confessable de repetir les eleccions”, reblava el popular en un to tant o més dur cap a Sánchez que el que va emprar dimecres passat, malgrat que alternés la crítica acarnissada pel seu no amb un oferta de mínims “oberta a suggeriments i modificacions” perquè el deixi governar.

Abans que la votació d'anit confirmés el segon fracàs de Rajoy i davant la perspectiva que, si no hi ha desempat en poques setmanes, s'acabi demanant als ciutadans que tornin a exercir d'àrbitres, el PP parlava obertament de traslladar la cita a les urnes –prevista pel dia de Nadal– el diumenge anterior, el 18 de desembre. Així, si s'arriba a aquest escenari “ridícul” –el de la convocatòria dels comicis– el portaveu dels conservadors, Rafael Hernando, garantia que el seu grup “prendrà mesures” perquè no s'hagi de votar en una data festiva tan assenyalada. El PSOE havia estat el primer partit a suggerir-ho proposant una petita modificació de la llei orgànica de règim electoral general per escurçar set dies la campanya. I, en aquest sentit, van arribar a anunciar que presentarien la iniciativa parlamentària després del debat d'investidura.

Una vegada s'ha esmorteït el setge per la data, el PP intensifica l'estratègia de responsabilitzar Sánchez de la possibilitat que, efectivament, es repeteixin les eleccions el 18-D. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va aprofitar la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per presentar un panorama esfereïdor pel que fa a la “butxaca” dels ciutadans si no presenten els pressupostos de l'Estat del 2016. En aquest sentit, recordava que l'augment de les pensions i dels sous dels funcionaris que depenen d'uns nous comptes i fins i tot l'oferta de treball públic. A banda dels perjudicis socials, aquesta situació de paràlisi també tindrà un “cost molt elevat” per a l'economia. Una tesi que més tard repetiria Rajoy a l'hemicicle.

I mentre el PNB s'esforçava a insistir que no els esperin després del 25-S perquè en cap cas no facilitaran un govern del PP, també des de les forces catalanes, Gabriel Rufián, d'ERC, i Francesc Homs, del PDC, tornaven a mirar cap als escons socialistes recordant-los que estan disposats a parlar si accepta un referèndum. El republicà, que va utilitzar la seva habitual ironia per carregar amb duresa contra el tàndem Rajoy-Rivera, als quals va retreure l'acord per desmuntar la immersió o el setge al procés, va concloure que només depèn que Sánchez deixi votar els catalans que hi hagi govern a Madrid. “Quant més preferirà a Rajoy que una urna a Catalunya?”, interpel·lava Rufián al líder del PSOE. Homs, per la seva banda, denunciava que el candidat dels populars hagués volgut suplir la manca d'arguments amb estirabots contra Catalunya.