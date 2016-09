El PP reivindica el dret de Mariano Rajoy a tornar a intentar la investidura

El PP tanca files amb el seu líder, Mariano Rajoy, i reivindica el “dret” del candidat popular a “continuar intentant” formar govern després del fracàs de la seva investidura. Per aconseguir-ho, la cúpula del partit aposta per preservar el pacte amb Ciutadans i buscar el diàleg amb el PSOE, però veu difícil iniciar el procés fins passades les eleccions baques i gallegues del proper 25 de setembre.

“Defensarem el nostre dret a governar, a tornar-ho a intentar”, ha assegurat la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, després de la reunió del Comitè Executiu Nacional del partit.

En la reunió, els dirigents del PP han traslladat el seu suport sense escletxes al lideratge de Rajoy, que ha correspost a les mostres d'ànim manifestant que, amb el suport de tothom, continuarà defensant el dret del PP a formar govern en ser el partit més votat tant el 20 de desembre com el 26 de juny.

“Tenim la legitimitat dels vots, que a alguns no sembla preocupar-los, però és que vivim en una democràcia”, ha subratllat De Cospedal en la roda de premsa posterior a l'executiva, que, segons ha dit, ha transcorregut en un clima d'“unitat”, “fortalesa”, “ànim” i “enteresa”.

La dirigent popular ha avançat que per fer valer aquest “dret” a governar del PP intentaran preservar el pacte amb C's i CC. Un acord que considera prou “obert” per poder ampliar-lo a altres partits”, en al·lusió als socialistes. “Un programa de govern real, sensat, rigorós i respectuós amb la voluntat majoritària”, ha assegurat.

L'altre objectiu de Rajoy és dialogar amb el PSOE, però De Cospedal ha assumit que “això serà molt complicat abans de les eleccions gallegues i basques”. Els populars creuen que “serà difícil asseure's” a parlar amb el secretari general socialista, Pedro Sánchez, abans del 25 de setembre perquè, al seu parer, el líder socialista així ho ha deixat clar “implícitament”.

“Nosaltres volem governar, no sabem què vol el senyor Sánchez, eleccions o no. I creiem que és bo per a Espanya que governi el PP, tenim dret a seguir intentant-ho. No volem unes terceres eleccions”, ha sentenciat.

Per Dolores de Cospedal no hi ha cap alternativa “millor”, tret que els socialistes accepten el que ha qualificat de “peatges inacceptables” tant per Espanya com per al PSOE, en referència a un acord amb Podem i els independentistes catalans.

La popular ha recordat a Sánchez que l'acord amb Podem i C's ja no va ser possible en l'anterior legislatura. “Pedro Sánchez segueix bloquejant la situació perquè, malgrat el que diu en públic, només té un interès, i aquest interès té a veure amb celebrar unes terceres eleccions”.

Segons ella, aquesta situació té “un cost per a Espanya” perquè pot afectar el creixement econòmic, frenar els comptes públics autonòmics i locals si no es presenten uns pressupostos generals, i generar “desconfiança” en els inversors. “Pot fer molt mal”, ha alertat.