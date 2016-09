Rajoy es reafirma i no renunciarà a la investidura

El president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, no es dóna per vençut. En una conversa informal amb els periodistes durant el viatge cap a Hangzhou (Xina), on assisteix a la cimera del G-20, Rajoy va assegurar que ni farà un pas enrere ni renunciarà en cap moment a intentar ser investit i evitar unes terceres eleccions, per una raó “purament democràtica”

i perquè considera que

el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no pot construir una alternativa.

En conseqüència, i tot i admetre que pot semblar impossible que Sánchez canviï d'actitud i li permeti ser reelegit, seguirà intentant convèncer-lo i pretén tornar-se a posar en contacte amb ell després dels comicis gallecs i bascos del 25-S, perquè creu que la col·laboració del PSOE és l'única opció que hi ha. Rajoy no es planteja donar pas a un altre candidat del PP com reclamen algunes veus, i va dir que ni Sánchez ni Albert Rivera, de C's, li han fet aquesta proposta en persona. Pel que fa a la possibilitat que el líder del PSOE intenti construir una alternativa amb les “forces del canvi” –Podem i C's–, va admetre que aritmèticament és possible, però que no ho veu factible. Precisament, en la cimera del G-20, Rajoy va enarborar la bandera de

la por i va alertar dels populismes –en al·lusió a Podem– com l'enemic del creixement econòmic.

El socialista Sánchez, de precampanya al País Basc, va reiterar el seu oferiment a C's i Podem. Després de dir que no vol noves eleccions, va demanar a les “forces del canvi” que no donin una nova oportunitat a Rajoy. C's, però, rebutja obrir negociacions amb la formació morada. També al País Basc, Rivera va defensar que la solució continua sent una entesa entre el PP i el PSOE amb la mediació del seu partit, i va desafiar Rajoy i Sánchez a retirar-se si no són capaços de dialogar.