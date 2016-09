Podem critica la falta de concreció del PSOE

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha afirmat aquest dilluns que estan a l'espera que el PSOE els truqui i “concreti” la crida a les “forces del canvi” per desbloquejar la formació de govern que divendres va fer el líder socialista, Pedro Sánchez. A més, veu difícil que prosperi “un diàleg a tres” que inclogui Ciutadans (C's) i creu que haurien de ser els socialistes els qui negociïn una possible abstenció del partit taronja.

“A dia d'avui no hi ha hagut cap concreció. Encara estem esperant aquesta concreció. Creiem que la clau per desbloquejar la situació és la voluntat política i que el PSOE decideixi quin camí seguir”, ha explicat Echenique en la roda de premsa posterior a l'executiva del partit.

En aquest sentit, ha criticat la “crida literalment ambigua” que va fer Sánchez divendres passat durant el breu debat que va precedir a la segona votació d'investidura de Rajoy. “No coneixem cap detall més d'aquestes paraules. Estem en espera de la trucada i la concreció”, ha reiterat.

“El PSOE ha de decidir si vol apostar per una tercera convocatòria electoral o volen posar damunt la taula la voluntat política que fa falta per formar un govern progressista”, ha indicat Echenique. Segons ell, aquest “és l'ingredient essencial que trobem a faltar, no més fotos, reunions o plantejaments abstractes sinó el desig de formar un govern progressista”. “Això passa per una decisió concreta”, ha insistit.

Echenique ha assegurat que estan disposats a parlar amb tothom, però ha avisat que un “diàleg a tres” que inclogui Ciutadans té poques possibilitats de prosperar, ja que l'aliança de Ciutadans amb el PP “complica un plantejament a tres”.

Tot i que Podem es mostrat disposat a asseure's a parlar amb C's si trenca amb el PP, Echenique no creu que això passi: “El mateix president de Ciutadans, Albert Rivera, està dient al PP que li donaria suport a Galícia”. “La pròpia hipòtesi d'un diàleg a tres són castells a l'aire”, ha opinat.