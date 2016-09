ERC descarta donar suport a una eventual investidura de Pedro Sánchez si no accepta un referèndum

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha descartat aquest dilluns donar suport a una eventual investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol si no preveu un referèndum a Catalunya, encara que aconsegueixi l'aval d'Units Podem i C's.

“El que no faríem seria donar suport a un govern anomenat progressista que no donés suport al dret a decidir dels catalans”, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa al costat del diputat Joan Tardà, després de reunir-se la Permanent del partit a Barcelona.

Rufián creu que l'abstenció de C's a una suposada candidatura de Sánchez amb el suport d'Units Podem, que és “un dels mantres que sona més ara a Madrid”, suposaria que el partit morat aparqués sine die la seva aposta pel referèndum.

El president del grup republicà al Congrés ha opinat que els esforços de Ciutadans per facilitar la investidura d'un president responen a la por del partit d'Albert Rivera a perdre representació. “Si tenen tant interès que no hi hagi eleccions a l'Estat espanyol quan aquí, a Catalunya, les demanaven cada dos per tres, és perquè tenen enquestes internes”, ha apuntat. “C's és al·lèrgic a les urnes, sobretot a les que podria perdre”, ha ironitzat

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha reiterat, com ja va fer en el debat de la fallida investidura de Mariano Rajoy, que ERC només donaria suport a Sánchez si deroga les lleis retrògrades aprovades pels populars en l'anterior legislatura hàbil i si accepta un referèndum a Catalunya.

“Ni tan sols preveiem intel·lectualment l'opció de l'abstenció. Si respecten el poble de Catalunya, votem que sí; si no el respecten, votem que no”, ha sentenciat Tardà.