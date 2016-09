Tardà: “Hem d'aprofitar el desgavell espanyol per enllestir la feina”

Joan Tardà ha explicat aquest dilluns a l'Illa de Robinson que el seu partit no perdrà ni un sol minut a reflexionar sobre una hipotètica abstensió dels republicans al PSOE, que només es donaria amb un referèndum a l'escocesa. El portaveu republicà al Congrés ha explicat en una entrevista que es podrà veure aquest dilluns a les 21.15 h a El Punt Avui TV com Patxi López (PSOE) va tancar la porta a les demandes que els republicans van reclamar durant el debat d'investidura: "vam fer un cigarret clandestí i em va dir que de lo vuestro, nada”. "Ignorem què passarà, per això hem d'aprofitar aquest desgavell del sistema polític espanyol per enllestir la feina", ha dit, i ha emplaçat els independentistes catalans a segellar el procés aprofitant el fil conductor de la qüestió de confiança, el debat de política general i el de pressupostos .

Tardà no només creu que els comptes podran tirar endavant amb el suport de la CUP si no que també Catalunya Sí que es Pot permetrà que es debatin i es plantejarà votar-hi a favor com van fer els republicans a l'Ajuntament de Barcelona. Igualment, celebra que membres de Podem i les confluències participin de la manifestació de la diada convocada per l'ANC i Òmnium; creu que l'espai ideològic dels comuns estarà finalment “ al costat del poble i no amb els que ens reprimeixen”.

Tardà també ha contestat la coordinadora nacional del PDC, Marta Pascal, que aquest dilluns ha acusat ERC d'estar pensant en un futur tripartit d'esquerres per participar a l'acte commemoratiu del 40è aniversari de la diada de Sant Boi de Llobregat al costat de la CUP, Podem i els comuns. “Una cosa no té res a veure amb l'altra, ara no estem en una fase de combat per l'hegemonia si no de provocar el part de la criatura”, ha dit el portaveu republicà, que ha defensat la unitat d'acció que manté amb el Partit Demòcrata Català al Congrés dels Diputats.