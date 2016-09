La Fiscal General garanteix que actuarà davant “el desafiament a l'Estat de Dret” de l'independentisme

La Fiscal General de l'Estat, Consuelo Madrigal, ha garantit fermesa davant aquells qui “invoquin la llibertat i la democràcia” per “incomplir les lleis”, en al·lusió a l'independentisme català.

En el seu discurs amb motiu de l'acte d'obertura de l'any judicial, que s'ha celebrat aquest dimarts a la seu del Tribunal Suprem sota la presidència del rei Felip VI, Madrigal ha assegurat que la Fiscalia que actuarà amb contundència davant “el desafiament a l'Estat de dret que, amb total menyspreu a l'ordenament constitucional, es planteja des de sectors independentistes”.

Madrigal ha assegurat que la Fiscalia ha actuat i actuarà en aquesta línia “davant el TC i davant els tribunals penals”, si és el cas, davant aquells qui “invoquin la llibertat i la democràcia per incomplir les lleis i llibertats que són l'essència mateixa de la democràcia”. “Determinats usos de la llibertat poden suposar un perill per a la democràcia”, ha opinat.

Segons ella, davant les “vies de fet” i “pretensions demagògiques” que “contraposen legitimitat democràtica i legalitat constitucional” només cal recordar que “en una concepció democràtica del poder no hi ha més legitimitat que la fundada en la Constitució”. Per Madrigal, el que “allibera els ciutadans” no és “la llibertat, sinó no la Llei”, i l'Estat de Dret mai es pot produir “al marge de la llei i dels procediments legalment establerts”.

El president del Suprem, Carlos Lesmes, ha advertit que les “conquestes del nostre Estat constitucional només se salvaguarden des dels seus propis valors i principis”. “I aquesta és la manera més eficaç de combatre les amenaces constants que pretenen menystenir els nostres drets com a ciutadans lliures i iguals i comprometre la convivència”, ha reblat.