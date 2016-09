El govern nega que menystingui l'ordenament constitucional

La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Neus Munté, ha rebatut que el govern català amenaci l'ordenament constitucional.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Munté ha replicat a les dures declaracions de la Fiscal General de l'Estat , Consuelo Madrigal, que promès contundència “davant els desafiaments a l'Estat de dret” i l'“ordenament constitucional” que, segons ella, planteja l'independentisme català.

La portaveu, que s'ha mostrat “sobtada” per aquesta “terminologia de combat”, ha negat que per part del govern “hi hagi menysteniment de l'ordenament constitucional”. De fet, ha apuntat que “són d'altres els qui tracten la Constitució com un límit, com una mordassa a les que són legítimes aspiracions del tot democràtiques de la majoria del poble de Catalunya.”

Munté ha lamentat que el govern espanyol defugi afrontar el problema català i recorri sempre a la justícia en lloc de fer política. “Parla qui no hauria de parlar i, en canvi, no ho fa qui ho hauria de fer, que és el govern de l'Estat, per més en funcions que estigui”, ha indicat. “Creiem sincerament que és una evidència que no hi ha cap tipus de resposta política per al repte democràtic que planteja Catalunya i, en canvi, hi ha un recurs sistemàtic constant a la justícia per resoldre un problema que és polític, ha afegit”.

També ha criticat que “es negui la politització de la justícia” quan es fan declaracions com les de Madrigal, que són “cent per cent polítiques”.