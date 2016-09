Soria renuncia a la seva candidatura per a un alt càrrec del Banc Mundial

L'exministre espanyol d'Indústria, José Manuel Soria, ha presentat la seva renúncia a la candidatura per al càrrec de director executiu del Banc Mundial, segons han assegurat a Efe fonts del govern en funcions.

En una carta enviada al secretari d'Estat d'Economia, Íñigo Fernández de Mesa, l'antic titular d'Industria justifica la seva decisió per la que qualifica de “desproporcionada” utilització política que s'ha fet de la seva designació i a petició de l'executiu.

Soria, que va renunciar a la seva cartera després que el seu nom sortís als anomenats papers de Panamà, recorda que no està imputat, ni investigat, ni condemnat per cap instància, ni inhabilitat per a l'exercici del càrrec al Banc Mundial.

El moviment de l'exministre buscar posar punt i final a la polèmica desencadena per la seva candidatura a un lloc a la cúpula del Banc Mundial. La designació de Soria va rebre nombroses crítiques des de l'oposició i també va causar malestar en alguns sectors del PP, que van pressionar perquè el govern fes marxa enrere. Un dels qui va expressar les seves crítiques va ser el president gallec i candidat popular a la reelecció en els comicis del proper 25 de setembre, Alberto Núñez Feijóo.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar aquest dilluns des de la Xina que Soria s'havia presentat a un concurs per assolir el càrrec, però posteriorment s'ha conegut que s'havia tractat d'una designació directa i sense publicitat.