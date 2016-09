Arrimadas trasllada a Puigdemont que C's no li donarà confiança mentre aposti pel “trencament”

La presidenta del grup de Ciutadans (C's) al Parlament, Inés Arrimadas, ha formalitzat aquest dimecres al presidenta de la Generalitat, Carles Puigdemont, que la seva formació no li donarà suport en la qüestió de confiança a la que se sotmetrà el proper 28 de setembre.

Els dos líders polítics s'han reunit aquest matí durant al voltant d'una hora al Palau de la Generalitat en el marc de la ronda de contactes que el cap de govern català manté amb les diferents forces parlamentàries. Arrimadas ha explicat als mitjans després de la trobada que durant la conversa, que ha qualificat de “molt cordial”, ha pogut constatar que Puigdemont “no té cap intenció” de “renunciar al trencament”. És per aquest motiu, ha afegit, que la seva formació no li atorgarà la seva confiança en la votació del 28 de setembre.

Segons ella, mentre el president no canviï el seu full de ruta independentista “només podrà tenir el suport de la CUP”. I això, al seu parer, posa en qüestió “l'estabilitat” i comporta “renunciar a intentar ser decisiu a Madrid.

En aquest sentit, ha assegurat que el seu partit defensarà al Congrés reformes i reivindicacions que els catalans han demanat en els últims 30 anys. Arrimadas ha lliurat al president un document amb 15 mesures que el partit taronja ha inclòs ens els pactes d'investidura amb PP i PSOE i que consideren que són reivindicacions “comuns i transversals a tots els catalans i que s'han de defensar al Congrés”. Entre aquests punts hi ha un nou model fiscal per als territoris, la infraestructura del Corredor Mediterrani, millores per als autònoms, augment del permís de maternitat i paternitat, dació en pagament i compromís per millorar la llei de dependència, entre d'altres.

“Esgotament” de l'independentisme