Interior proscriu les sigles del Partit Demòcrata Català

El Ministeri d'Interior hi torna amb Catalunya i no s'hi posa per poc. Ha denegat la inscripció del Partit Demòcrata Català (PDC), la força successora de Convergència Democràtica, al registre de partits. I encara més, la resolució ministerial amenaça d'aplicar al PDC la llei de partits perquè al preàmbul dels estatuts s'hi defensa la independència, segons ha explicat la coordinadora general de la formació, Marta Pascal.

Artur Mas, acompanyat pel gruix del partit, ha comparegut en roda de premsa per anunciar que havien rebut la comunicació ministerial i per demanar “la solidaritat” dels ciutadans de Catalunya:“Demanem que la gent de Catalunya estigui al nostre costat, perquè així és com ens podem enfrontar als poders més durs de l'Estat”.

L'expresident de la Generalitat ha estat gràfic: “No ens volen ni en pintura, no ens volen ni inscriure com a partit polític amb mil excuses. No volen que articulem una proposta de centre ampli que busqui la consecució d'un estat propi per a Catalunya. No volen que fem política”.

Mas ha conclòs la intervenció assegurant que el partit acabarà inscrit al registre i que passat l'Onze de Setembre estudiaran quina és la millor estratègia per aconseguir-ho,