El PDC nega que les seves sigles indueixin confusió

La portaveu del Partit Demòcrata Català (PDC), ha negat aquest dimecres que les sigles del partit puguin conduir a la confusió i ha recordat que hi ha més d'una setantena de partits que incorporen el concepte “Demòcrata” a la seva denominació, així com una quarantena que es defineixen com a “Català”.

En la notificació del registre de partits, Interior exclou que la nova Convergència es registri com a Partit Demòcrata Català i tampoc accepta que ho faci capgirant els termes (Partit Català Demòcrata) o amb les sigles PDCat, ja que són les que actualment fa servir el partit Pàtria i Dignitat. A més, insta la formació liderada per Artur Mas a fer una nova proposta per evitar que el nom es confongui amb el de Demòcrates de Catalunya. De fet, el ministeri insta el PDC a consultar el registre de partits polítics a la seva web per escollir un nom que no porti a confusió.

Pascal ha rebatut que els dos termes que Interior pretén que desapareguin de les seves sigles, “Demòcrata” i “Català”, puguin dur a la “confusió”.

En aquest sentit, ha indicat que hi ha 77 partits que inclouen la paraula “demòcrata” en la seva denominació nom i una quarantena fan servir “català” per definir-se.

“Diuen que es poden confondre amb els d'altres formacions. És ben curiós que nosaltres puguem confondre amb la resta i la resta no es puguin confondre amb nosaltres”, ha ironitzat.

Pel que fa al preàmbul del document fundacional del partit, en el seu escrit Interior recorda als líders demòcrates que la independència per la via unilateral entra en contradicció amb la Constitució, fet pel qual els adverteix que podria vulnerar la llei de partits.

En concret, el segon paràgraf del preàmbul detalla que “el PDC vol que Catalunya s'organitzi políticament com un estat independent, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquest objectiu”. És precisament la unilateralitat la que el ministeri assenyala com a directament contrària a l'ordenament jurídic.

El PDC està convençut que el criteri que ha fet servir el ministeri per excloure el seu registre és “polític” i no pas tècnic i s'entrellaça amb l'estratègia del govern espanyol per combatre l'independentisme. De fet, acusa l'executiu de Mariano Rajoy de voler “il·legalitzar” la formació en base als seus objectius polítics.

La setmana que ve els òrgans del PDC –els que ja s'havien pogut crear encara que el partit no estigués registrat– es reuniran per decidir quina estratègia segueixen a partir d'ara. Segons han explicat Artur Mas i Marta Pascal avui en roda de premsa, l'estratègia serà probablement, doble. En primer lloc i pensant en el curt termini, el partit intentarà registrar un nom contra el qual el ministeri de l'Interior no tingui “arguments i excuses” per no inscriure. A llarg termini, els dirigents demòcrates no descarten la via judicial perquè s'acabi reconeixent el dret a dir-se com han decidit les bases i a tenir la independència com objectiu fundacional. La via dels tribunals és més llarga i el partit no disposa de temps si no vol quedar exclòs de la propera cita electoral, que podria ser la d'unes eleccions espanyoles a finals d'any.