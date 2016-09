El ministeri d'Interior afirma que la inscripció del PDC segueix en tràmit

El ministeri de l'Interior espanyol ha precisat aquest dimecres que la inscripció del Partit Demòcrata Català (PDC) encara està en fase de tramitació i no ha estat rebutjada, sinó que s'ha demanat a la formació política que corregeixi algunes “deficiències”.

El departament liderat en funcions per Jorge Fernández Díaz ha fet públic un comunicat on assegura que el Registre de Partits Polítics –que depèn del ministeri– “no ha denegat la inscripció del Partit Demòcrata Català” sinó que, de moment, només li ha reclamat que corregeixi “els nombrosos defectes formals” dels estatuts presentats, la compensació dels quals “és necessària per continuar amb l'expedient”. En aquest sentit, puntualitza que la resolució que va fer arribar als promotors del partit el passat 30 d'agost és “una actuació de tràmit” i “no la resolució de l'expedient”.

Entre els “defectes formals” hi veu la coincidència del nom i de les sigles del PDC amb les “d'altres partits ja registrats amb una denominació molt semblant”. Segons el ministeri, aquest fet “impediria la seva inscripció”, ja que l'article 3.1 de la Llei de Partits preveu que “la denominació no podrà coincidir, assemblar-se o identificar-se, ni tan sols fonèticament, amb la de cap altre partit prèviament inscrit al Registre”.

A més, recorda que diverses formacions “afectades per la similitud en la denominació”, com Demòcrates de Catalunya, el Partit Demòcrata de Catalunya i la Plataforma Democràtica de Catalunya “es van dirigir al Registre de Partits Polítics per fer constar la seva oposició” al registre de les sigles del PDC.

Pel que fa als estatuts del partit, el mateix comunicat assegura que el ministeri es limita a “advertir simplement” que l'objectiu del PDC de la creació d'un nou Estat “podria ser contrari” a la Llei de Partits si incorre en “el no sotmetiment a l'ordenament jurídic per a la consecució d'aquestes finalitats”. No obstant això, Interior sosté que les objeccions sobre les finalitats polítiques del partit “no formen part d'aquest requeriment”.

Interior ha fet públic el comunicat després de la roda de premsa on la plana major del PDC ha acusat el ministeri de l'Interior de denegar-li el registre de les seves sigles per motius polítics.