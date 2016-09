Crida transversal del món local a mobilitzar-se l'Onze

Una vintena d'alcaldes i alcaldesses de tot l'espectre partidista del sobiranisme han signat una carta adreçada a la ciutadania en què li demanen que participi en les manifestacions a favor de la república catalana que l'ANC i Òmnium organitzen per la Diada, per exigir un cop més el dret del país a decidir lliurement el seu futur. La iniciativa, que resta oberta a l'adhesió de tots els batlles que ho vulguin fer, es va presentar ahir vora l'Arc del Triomf de Barcelona, el mateix emplaçament de la mobilització de diumenge, per simbolitzar “el triomf de la democràcia”, segons l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo (CUP), que va obrir un torn de parlaments en què també van participar els seus homòlegs de Sabadell, Juli Fernàndez (ERC); Sant Cugat, Mercè Conesa (PDC); Badalona, Dolors Sabaté (Guanyem Badalona), i Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras (PDC, i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència). A més, entre d'altres, hi havia els alcaldes de Cerdanyola, Carles Escolà, que va llegir la carta; Girona, Marta Madrenas, o Tortosa, Ferran Bel. Entre els signataris també figuren els de Manlleu, Ripollet, Palamós, Balaguer, Mollerussa, Cervera, Sant Vicenç dels Horts, l'Ametlla de Mar o Premià, Miquel Buch, president també de l'Associació Catalana de Municipis.

Tots van fer una crida unànime a sortir al carrer diumenge per demanar respecte a les demandes de la societat i les institucions catalanes, davant el “menyspreu” que reben des de l'Estat, tot emparant-se en el dret a decidir dels pobles “reconegut en tots els tractats internacionals”. “Ens uneix el republicanisme”, reivindicava Fernàndez. “No hem de tenir por”, ressaltava Conesa. Pel seu cantó, Sabaté defensava la “pluralitat” de l'espai sobiranista, i reflexionava que “ni l'independentisme ni el sobiranisme en conjunt podran aconseguir els seus objectius si no van junts”. “La cooperació és imprescindible per avançar”, resumia, abans de reclamar la posada en marxa a partir del 12-S mateix d'un procés constituent de base des dels municipis.

Lloveras, que aclaria que no era un acte pròpiament de l'AMI, ressaltava la diversitat ideològica i geogràfica dels alcaldes signants, i feia una crida a potenciar la Diada “des del que ens uneix”, tot denunciant els atacs que està rebent el sobiranisme. “Els demòcrates no ho podem deixar passar”, cloïa.