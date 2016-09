Pensada per castigar els bascos

Ni un anyva trigar

el Tribunal Suprem a il·legalitzar els primers partits abertzales

La Llei Orgànica 6/2002 del 27 de juny del 2002 va ser aprovada amb els vots del PP, el PSOE, Coalició Canària, el Partit Andalusista, el solitari vot de Gaspar Llamazares d'IU –que va votar-hi a favor per error, va dir– i, ai las!, Convergència i Unió. L'objectiu de la normativa impulsada pels populars amb el suport no exempt d'un cert entusiasme dels socialistes es va aprovar amb un primer i clar objectiu: tallar les presumptes fonts de finançament d'ETA obtingudes a través de mecanismes constitucionals.

Pels conservadors estava molt clar que la banda terrorista s'alimentava amb les aportacions dels partits abertzales amb representació en institucions de diferent grau arreu de l'Estat. Per aquest motiu, el Tribunal Suprem no va trigar ni un any a il·legalitzar, emparant-se en la llei de partits, Herri Batasuna (HB), la “cara legal” d'ETA, segons el govern espanyol. Van caure com fitxes de dòmino Euskal Herritarrok i Batasuna, els instruments creats per mantenir viva HB. Això passava el març del 2003.

Al mateix temps, el Tribunal Suprem ordenava la dissolució del grup parlamentari Sozialista Abertzaleak, que formaven els set diputats bascos de Batasuna. El Suprem no els negava la condició de diputats i els permetia passar al grup mixt, però de cap manera acceptava que fossin la representació política d'un partit il·legalitzat. El president del Parlament basc, Juan María Atutxa, així com els dos membres de la mesa, Gorka Knörr i Kontxi Bilbao, es van negar a complir les ordres de l'alt tribunal adduint que no tenien atribucions per fer el que se'ls demanava. Finalment, però, es va imposar la legalitat espanyola, cosa que va costar el 2008 a Atutxa, Knörr i Bilbao ser condemnats per un delicte de desobediència. El Suprem els va inhabilitar, als tres, per exercir càrrec públic durant un any.

A partir d'aquell moment, la justícia espanyola es va dedicar a la caça i captura de qualsevol candidatura o agrupació electoral que fes tuf d'abertzale i a la qual es pogués atribuir o vincles directes amb ETA o no haver mostrat clarament el rebuig a l'ús de la violència. Basant-se en aquests principis, el maig del 2003, el Suprem va fer una autèntica ràtzia entre les candidatures que es presentaven a les municipals al País Basc i Navarra. De 249 candidatures presentades en va declarar il·legals 241, en considerar-les totes “successores d'Herri Batasuna i d'Euskal Herritarrok”. El tribunal considerava que existia una “continuïtat operativa” entre aquest magma d'organitzacions i els dos partits. En total es van il·legalitzar 1.530 candidats. Val a dir que l'Advocacia de l'Estat havia impugnat totes les candidatures, i el Suprem en va “salvar” vuit. Entre les que van quedar fora de la llei destacava la plataforma electoral Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) creada per Batasuna a partir de desenes de plataformes locals.

La “lluita” contra els tentacles polítics d'ETA es va fer, sistemàticament, en tots els fronts: eleccions al Parlament basc, municipals i europees. Herritarren Zerrenda era una agrupació d'electors bascos representants de l'esquerra abertzale. El seu objectiu era presentar-se a les eleccions al Parlament europeu del 13 de juny del 2004, tant a Espanya com a França. El Suprem la va prohibir; sentència que després va ratificar el Tribunal Constitucional. A França, però, la formació es va poder presentar amb normalitat, tot i ser una formació residual. Va aconseguir 5.139 vots en l'únic departament francès on es va presentar, el dels Pirineus Atlàntics. El partit va fer una crida als seus seguidors a l'Estat espanyol per tal que votessin amb paperetes de les candidatures franceses; van aconseguir la gens menyspreable xifra de 113.933 vots, tots, lògicament, declarats nuls.

L'any 2005 va quedar fora de la llei Aukera Guztiak, una agrupació electoral creada per presentar-se a les eleccions autonòmiques. Els seus promotors es van declarar contraris al procés que s'havia seguit contra Batasuna i eren partidaris que tots els ciutadans bascos poguessin votar, fins i tot candidatures que no condemnaven de manera explícita la violència. Aquests plantejaments estaven clarament en contra de l'establert a la llei espanyola. El Suprem els va fulminar.

Proscrit amb el franquisme