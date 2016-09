Catalunya posa la cinquena

Uns 2.500 voluntaris de l'ANC entomaran el repte logístic

La temptació de caure en el desànim hi ha estat per moments, però ningú no va dir mai que això seria fàcil. I avui, com ha fet sempre des que es va iniciar la present onada sobiranista, Catalunya tornarà a respondre. Després de quatre anys sortint en massa espontàniament al carrer, agafant-se les mans de cap a cap del país, fent una V gegantina amb les quatre barres i onejant un punter gegant a la Meridiana, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han tornat a demanar un esforç més als ciutadans per demostrar que el batec és ferm, que el procés per a la creació de la república catalana no té aturador i que està a punt per enfilar ja la recta final amb tant o més suport popular que el dia que es va desfermar.

El país posarà avui la cinquena marxa al carrer, en una altra mobilització massiva que, si es compleixen les previsions de l'organització en el sentit que s'ompliran els 44 trams d'uns 200 metres cadascun en què l'ha dividit –a raó d'un càlcul d'unes 21.700 persones de mitjana per tram–, atraurà pel cap baix vora un milió de persones. Una altra salvatjada. La cita, més que mai, reflectirà la transversalitat de l'anhel, tant social com territorial i política. Social, perquè així ho ha estat des del primer dia. Territorial, perquè saltarà més enllà de Barcelona, des d'on es reivindicarà la república de les llibertats, i tindrà quatre seus més descentralitzades: a Lleida –que posarà l'accent en l'equilibri territorial–, Salt –la solidaritat i diversitat–, Berga –la cultura– i Tarragona –les infraestructures i el progrés–, que viuran les manifestacions més multitudinàries de la seva història. Tot un país en moviment. Política, perquè a més del president, Carles Puigdemont, que ho farà per primer cop Barcelona En Comú i Podem també hi assistiran per donar suport a la demanda, tot i no estar d'acord amb la unilateralitat que marca el full de ruta. No hi fa res, perquè l'organització ha insistit que tots els “demòcrates” estan cridats a sortir per refermar la sobirania de Catalunya i defensar les seves institucions dels atacs cada cop més bel·ligerants de l'Estat. Ja ho va dir l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté: si no van junts ni uns ni altres assoliran els seus objectius. Tothom serà molt benvingut, avui.

Imatges impactants

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, divendres admetia que, per separat, les imatges potser seran menys espectaculars que les de l'any passat –tot i que comparava les que pot generar el passeig de Sant Joan de Barcelona amb les del passeig de Gràcia el 2012–, però justificava que des del principi les territorials van demanar, per qüestions de comoditat, no haver de tornar a anar a Barcelona, i es va descartar fer la mobilització en una altra ciutat –com Sant Boi, que també es va presentar– per evitar col·lapsar-la, així que es va decidir aquest format descentralitzat. I el mosaic final serà igual d'impactant. Tornarà a ser una gran festa des de primera hora. Més enllà de les clàssiques ofrenes a Rafael Casanova, i de la concentració que les confluències han organitzat al matí a Sant Boi, les cinc localitats han muntat desenes d'actes lúdics i festius al llarg de tota la jornada, on s'espera que vagin arribant esglaonadament els milers de persones que participaran en la Diada a la tarda. De fet, s'ha recomanat a la gent que es desplaci a la seva localitat amb temps. I és que el repte logístic, que sobre el terreny afrontaran uns 2.500 voluntaris, torna a ser de primera magnitud, ara multiplicat per cinc. Es reforçaran els serveis de rodalies i Ferrocarrils, i els dispositius mèdics i de telefonia. També el de trànsit, ja que a més coincideix que és l'últim diumenge de retorn de l'estiu. S'han habilitat arreu pàrquings especials per als vehicles privats, tot i que es temen col·lapses i s'ha demanat que tothom que pugui vagi en autocars de l'ANC. Aquest cop se n'han llogat un miler, si bé una cinquantena faran diversos viatges, com els que pujaran i baixaran gent de Manresa a Berga. També s'hi han previst busos llançadora des d'Avià i la Seu. Aquesta, una ciutat de tot just 16.000 habitants, nombre que avui pel cap baix es duplicarà, pot ser el punt més problemàtic. Per això, les inscripcions s'hi van tancar a mitja setmana, per por de saturar-la en excés. Per a la resta s'han mantingut obertes fins avui mateix, després d'un inici tardà i molt fluix que ha reviscolat en les últimes setmanes. S'haurà arribat vora els 400.000 inscrits, un 20% menys que en anys precedents, quan es vorejava el mig milió, si bé el format de la manifestació, que enguany fa que caigui molt més a prop de casa per a molta gent, fa que en l'organització pensin que a última hora les xifres totals, en què l'ANC ja ha avisat que no entrarà, seran semblants a les precedents.

‘Batecs' simultanis