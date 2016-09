Rajoy reivindica una Diada “de seny, llibertat i respecte”

El president del govern espanyol en funcions i líder del PP, Mariano Rajoy, ha publicat aquest diumenge al seu compte de twitter un missatge on reivindica una Diada “de seny, llibertat i respecte”. “Per una Diada per a tots els catalans”, ha escrit. Ha conclòs el missatge desitjant en català una “¡Bona Diada”, tot i que ho ha fet cometent la falta ortogràfica de situar el signe d'exclamació abans de la frase, com en castellà.

Així doncs, ha enviat el missatge sobre la Diada -per primera vegada en un 11-S- a poques hores de l'inici dels actes reivindicatius convocats per les entitats sobiranistes a diversos punts del territori. De moment, ni Rajoy ni el govern espanyol han fet cap mena de comentari a les manifestacions d'aquest dissabte del ministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, que va afirmar des de Donosti que el “desafiament independentista” és el “més important” per a Espanya perquè “d'una crisi se surt, un atac terrorista se supera, però la dissolució d'Espanya és absolutament irreversible”. Unes afirmacions que ja han provocat diverses peticions de dimissió per haver barrejat el terrorisme amb l'exercici del dret a decidir.

Rajoy ha coincidit amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de C's, Albert Rivera, a l'hora de demanar una diada “de tots”. El secretari general dels socialistes espanyols ha escrit també al seu compte de twitter un missatge en català : “Per una Catalunya de convivència, fraternitat i igualtat. Bona diada a tots els catalans i les catalanes”. Hi ha afegit un enllaç a la declaració del PSC en motiu de la diada del 2016, on els socialistes catalans reivindiquen la “unitat civil del nostre poble, forjada en la convivència, el respecte i la reivindicació”, i on refermen el seu compromís a assolir un pacte “amb la resta dels pobles d'Espanya” a través de la reforma federal de la Constitució.

El líder de C's, Albert Rivera, ha també ha escrit al seu compte twitter un missatge en castellà sobre la Diada: “Tan de bo celebrem algun dia una Diada per a tots els catalans, amb el que uneix i no amb el que ens separa”. Conclou el missatge en català desitjant una “Bona Diada”.