L' última Diada abans de la independència i la “d'una presència institucional sense precedents”, són dos dels titulars coincidents de les teles espanyoles. Perquè a banda del temps, uns quinze minuts destinats a la notícia d'obertura, la desconnexió televisiva s'exemplifica sobretot a TVE , amb un historial de manipulació informativa , poc sibil·lina. No va retransmetre la mobilització pel seu Canal 24 Horas . No se'n va fer un seguiment fins a dos quarts de sis de la tarda –en directe, havent deixar passar l'hora clau de les 17.14 h– i van repetir un muntatge amb imatges d'estelades i gent. Això sí, van fer connexions puntuals al llarg de la tarda, a més de destacar la “territorialització” de la causa independentista, amb la “meitat de participació” i “menys estelades als balcons”. La primera connexió, amb Salt, perquè hi havia Puigdemont. Abans de donar pas a la periodista Olga Rodríguez, el presentador Aleix Barreiro va remarcar que per “primer cop trencava la neutralitat del seu càrrec”, idea que també van subratllar Antena 3 i Tele 5. Una segona reportera, Sandra Morales, a Arc de Triomf, va destacar la simbologia de l'acte –els batecs del nou cor de la República Catalana– amb un “diuen”. Als webs de RTVE i Antena 3 –en un apartat petit que crida l'atenció per un botonet vermell que diu “directes”– es podia seguir el senyal televisiu que oferia l' ANC . A més d'Iceta, Albiol i Arrimadas, TVE, els únics, van donar veu a Societat Catalana.

Va ser diferent la repercussió de la Diada en un canal informatiu públic amb un 0,7% d'audiència que el que TVE exhibia a les xarxes socials on piulava amb molta intensitat al llarg de la tarda notícies del matí. A més, els Telediario hi van dedicar una cobertura “ excessiva ”, segons alguns espectadors que hi van piular en contra.

Lamentable que en @tve_tve dedique los primeros 15 minutos del informativo a la Diada. Hay vida más allá de Cataluña @Albert_Rivera — antoniogigirey (@antoniogigirey) September 11, 2016

Algunes frases per desactivar la transcendència: a Tele 5 van explicar la història, com a anècdota, del cant d'Els segadors, un clam de “fa 400 anys”. A Antena 3 es van fixar en Mas: “Li ha costat una mica, però ha cantat independència.” A La Sexta –a la nit Ana Pastor va entrevistar Ada Colau– hi posaven poesia amb “clamor”, “marea d'estelades” i “un mateix batec, a l'uníson”.“Fins i tot Artur Mas estava encantat”, va reblar Cristina Villanueva.