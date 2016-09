Altafaj demana a la CE que “de forma discreta” doni suport “a un diàleg polític” entre Catalunya i Espanya

El representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea (UE), Amadeu Altafaj, ha demanat aquest dilluns a la Comissió Europea (CE) que “de forma discreta” doni suport a un “diàleg polític normal” entre Catalunya i Espanya.

En declaracions a l'ACN coincidint amb els actes de celebració de la Diada a Brussel·les, Altafaj ha explicat que hi ha una “preocupació creixent a les institucions europees” per la situació a Catalunya i per la “ingovernabilitat” a Espanya. Segons ell, l'executiu comunitari “està políticament contra les cordes”. “Mai l'agenda europea ha estat tan plena de mines que poden esclatar als peus de Juncker en qualsevol moment”, ha dit.

En aquest context, ha admès que Catalunya i Escòcia són afers “incòmodes” per a la Comissió, sobretot el cas català. No obstant això, ha lamentat la “por a fer qualsevol comentari” per part de l'executiu europeu amb l'excusa de la manca d'acord entre Madrid i Barcelona. “Som una carpeta molt incòmoda, ho entenem perfectament, però ens agradaria que, de forma discreta, la CE donés suport a un diàleg polític normal i en línia amb els estàndards europeus mínims”, ha indicat.

El delegat del govern a Brussel·les, no obstant, s'ha mostrat confiat que el president de l'executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, en el futur “no tindrà cap recança, si es dóna l'ocasió, de reunir-se amb el president Puigdemont”. “Estarà obert al diàleg polític amb qualsevol líder polític europeu escollit democràticament, el contrari ens preocuparia moltíssim”, ha indicat. Altafaj ha definit el president de la CE com un “home polític amb experiència”, “valent” i “demòcrata convençut i militant”.

En el seu discurs institucional amb motiu de la Diada, Altafaj ha defensat la important contribució de Catalunya a la UE, i ha posat l'èmfasi en la voluntat del país de ser terra d'acollida per als refugiats de països en conflicte com Síria. Davant d'un públic format per diplomàtics, periodistes internacionals, empresaris i treballadors de les institucions i catalans residents a Bèlgica, el representant català ha demanat que arribin temps polítics “més valents”. “Represento un govern que té un compromís europeu sincer, ambiciós i decisiu. Que el té, mentre defensa el dret dels catalans a decidir el seu futur polític”, ha remarcat.

L'acte institucional de la Diada a Brussel·les ha inclós amb un brindis amb cava i també el concert de Formiga and Cigale, un grup musical que interpreta cançons tradicionals d'arreu d'Europa en diverses llengües.