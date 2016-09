El PP dóna suport a la iniciativa de les Corts Valencianes per instar Rita Barberá a deixar el Senat

El PP valencià donarà suport aquest dijous a la proposta de resolució que insta la senadora Rita Barberá a renunciar a l'acta de senadora “per salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians”. Així ho ha confirmat en declaracions als mitjans als passadissos del parlament valencià la presidenta del PPCV Isabel Bonig. La proposta, impulsada per PSPV-PSOE i Compromís, comptarà així amb el suport de tots els grups parlamentaris en la votació de resolucions al debat de política general. El vot favorable dels populars a la iniciativa té una especial significació, atès que va ser el PP qui va impulsar la designació de Rita Barberá senadora territorial en representació de la cambra valenciana.

La síndica popular ha assenyalat que “respectant la presumpció d'innocència, creiem que una trajectòria tan brillant com la seva mereixia una sortida digna i era molt millor deixar l'acta”. Bonig ha afegit que deixar l'acta “no pressuposa en cap moment un reconeixement de culpabilitat” sinó “una retirada per defensar la seva honorabilitat”. La presidenta del PPCV ha indicat que la decisió de deixar l'acta és personal i que legalment no es pot fer res.

Amb tot, Isabel Bonig ha remarcat que el seu partit “ha estat molt clar i contundent” i ha demanat la resta de grups que també ho siguin, lamentant que aquest tema hagi estat utilitzat com una arma política. “La mateixa contundència que hem demostrat, confio que la tindran el PSPV i Compromís”, ha dit Bonig.

Juntament amb la proposta, el PPCV ha presentat una altra iniciava que reclama que les Corts Valencianes puguin articular mecanisme per revisar els nomenaments de càrrecs públics per causa d'interès general o per motivacions judicials.