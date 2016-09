Ciutadans insta Colau a evitar el “boicot independentista” al pregó de la Mercè

El pregó alternatiu de les Festes de la Mercè que impulsen diverses entitats del món independentista agafa volada, a jutjar per les reaccions que provoca a les xarxes socials i entre els dirigents polítics.

La presidenta del grup municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que “prengui les mesures necessàries per evitar el boicot independentista al pregó de la Mercè”

La formació ha cursat aquesta petició de “manera oficial” a l'alcaldessa com a resposta a la “performance alternativa que l'actor Toni Albà té previst realitzar a la mateixa hora del pregó” oficial, que llegirà l'escriptor i articulista Javier Pérez de Andújar. Mejías considera que l'acte alternatiu “suposa una falta de respecte a l' Ajuntament de Barcelona , la institució que representa tots els barcelonins i barcelonines”. Segons ella, “no es pot tolerar que una ideologia intenti imposar el seu missatge i silenciar les veus que no li són afins”.

L'acte, programat per al proper 22 de setembre a les set de la tarda al Pla de Palau, al costat de l'estàtua del General Moragues, s'ha organitzat en protesta precisament per la designació de l'escriptor de Sant Adrià, que ha polemitzat diverses vegades amb l'independentisme, com a pregoner oficial.

Entitats com La Coronela i Memorial 1714 i les empreses Petrolis Independents , Cervesa Nolla donen suport a l'acte. Les novetats es poden seguir a través del compte @MoltesMerces16 a Twitter o cercant amb l'etiqueta #MoltesMercès .

Hi aniran dos regidors de CiU