El TSJC referma que Mas, Rigau i Ortega han de ser jutjats pel 9-N

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) és contundent per reiterar la seva independència i fa un pas ferm per fer seure a la banqueta dels acusats l'expresident de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la diputada i exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau per suposadament haver desobeït l'ordre del Tribunal Constitucional (TC) i haver tirat endavant el procés participatiu del 9-N del 2014.

I és que ahir la sala del TSJC va rebutjar l'arxiu de la causa penal del 9-N, tal com sol·licitaven les tres defenses, i va validar la interlocutòria del jutge instructor del 9-N, del 28 de juny passat, en la qual acorda continuar el procediment contra els tres polítics catalans, a través de procediment abreujat, i delimitant els delictes pels quals se'ls acusa a desobediència i prevaricació per omissió (és a dir, en no fer res per aturar la consulta), fent caure la malversació, l'únic dels tres que implica penes de presó.

Ara la fiscalia i la resta d'acusacions han de presentar els escrits d'acusació; les defenses, els seus, i només faltarà que el TSJC busqui data de judici. Està previst que el ministeri públic presenti les penes que demana per als acusats –fins a un màxim de deu anys d'inhabilitació a càrrec públic– a l'octubre.

“Tots els recurrents, en menor o major mesura, posen de manifest que la causa es troba instrumentalitzada políticament, que il·lustres comentaristes afirmen que se segueix per actuacions de caràcter polític i encara que es diu confiar en la independència d'aquesta sala, que només es demostraria si revoqués l'acte dictat. Doncs bé, no compartim aquestes al·legacions”, afirma la magistrada Maria Eugènia Alegret, ponent de la interlocutòria del tribunal del TSJC, format amb els magistrats Enric Anglada, de president, i José Carlos Iglesias, i datada el 12 de setembre passat.

La sala també aclareix que el jutge instructor, en la seva interlocutòria, va delimitar “l'existència dels delictes que preventivament s'imputen” a Mas, Ortega i Rigau, fet –afegeixen– que es realitza “com a filtre processal per tal que no hi hagi acusacions infundades i sorpresives”. I insisteix que el jutge instructor “realitza una valoració de probabilitat raonable” d'uns fets, i és en el judici on aquesta valoració ha de prendre “grau de certesa”.

A més, la sala manté que la interlocutòria de l'instructor “se sustenta en una sèrie d'indicis racionals pel que fa als fets que s'identifiquen com a punibles” i realitzats per Mas, Ortega i Rigau i que està “motivada de manera suficient i adequada”. També respon a les defenses que no pot respondre als elements subjectius dels delictes, com ara el dol, perquè això correspon al tribunal que jutgi.

No obstant això, la sala del TSJC és implacable i en la seva interlocutòria afirma: “La singularitat de la conducta duta a terme indiciàriament pels querellats –desacatament per part del president i dos membres del govern legítim i democràtic de Catalunya al mandat del més alt Tribunal de l'Estat, com és el Tribunal Constitucional– impedeix que trobem supòsits anàlegs en la jurisprudència del nostre país ni –fins on coneixem– en la dels països del nostre entorn.”

Pel que fa al delicte de desobediència a la comunicació del TC, del 4 de novembre, que va acordar que “la suspensió dels actes impugnats, com també les restants actuacions de preparació de la consulta o vinculades a ella”, el tribunal considera que hi ha prou indicis que Mas, Ortega i Rigau van cometre'l.

La sala hi afegeix que el president de la Generalitat admet que va rebre la comunicació de la suspensió del TC el mateix 4 de novembre, tot i que la seva defensa, exercida per Xavier Melero, indica que “no contenia un mandat exprés, concret i terminant dirigit al govern”. Argumentació que el TSJC assegura que no comparteix, ja que “la seva redacció en relació amb el motiu d'impugnació del procés participatiu resultava, en principi, clara i entenedora per a un ciutadà mitjà”.

El TSJC també descarta que no es detalli l'acció de Rigau, tal com al·lega el seu advocat Jordi Pina. Hi precisa que el jutge instructor indica que va actuar “com a responsable d'Ensenyament de manera coordinada amb el president de la Generalitat i de la consellera de Presidència procurant que els directors d'instituts públics cedissin els locals”. Fins i tot li recorda que l'exconsellera, preguntada pel magistrat d'un jutjat de Tarragona, en un dels múltiples casos que es van obrir el 2014, en preguntar-li sobre l'obertura dels centres, “ella no va dubtar a responsabilitzar-se de l'autorització”.

I la defensa d'Ortega, exercida per Rafael Entrena, insisteix que “no hi havia ànim de vulnerar la legalitat”, i el TSJC li respon que això s'ha de resoldre en un judici.