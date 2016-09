Acte unitari en suport als imputats pel 9-N

Entitats de la societat civil, partits, sindicat, i presidents del Parlament han mostrat públicament aquest divendres el seu suport als exmembres del govern imputats per l'organització del procés participatiu del 9 de novembre de 2014. La concentració es produeix l'endemà que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi confirmat l'enviament a judici de l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, i tres dies abans que l'exconseller i diputat del PDC al Congrés, Francesc Homs, declari al Tribunal Suprem per la seva actuació al 9-N.

Una delegació de representats del sobiranisme català acompanyaran Homs dilluns que ve al tribunal madrileny, però avui la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els expresidents Ernest Benach i Joan Rigol; dirigents d'entitats com l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM); diputats al Parlament del Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí Que Es Pot; i sindicalistes de CCOO, UGT, entre altres, han fet pinya al voltant d'Homs en una concentració sota el lema Les urnes no s'imputen. Defensem les institucions. 9-N som tots i davant el Palau de Justícia de Barcelona, on té la seu el TSJC.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha avisat l'Estat que els catalans no renunciaran “mai al dret a l'autodeterminació” i ha demanat que s'acabi la judicialització constant del conflicte polític amb Catalunya.

“Prou de perseguir els representants polítics que el que fan és donar veu als ciutadans. Si ataquen un representant de les institucions catalanes, ataquen les institucions. I si ataquen les institucions, ho entenem com un atac a tot el poble de Catalunya”, ha sentenciat Cuixart.

El president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha reclamat a les institucions de l'Estat que abandonin la via judicial. En aquest sentit, ha subratllat que encara pot fer marxa enrere perquè “encara no hi ha cap persona sancionada” i, per tant, “no ha creuat la ratlla que dificultarà molt més una solució raonada al conflicte” . “Convidem particularment la Fiscalia a reconsiderar tots els procediments que ha anat impulsant i retornar a la via del debat polític i del diàleg”, ha reblat.

En aquesta línia, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha acusat els poders espanyols d'estar “vergonyosament judicializats”. La també alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha garantit que les entitats “estan i estaran al costat de totes les persones que pateixen l'amenaça i la persecució”, començant per les que ja estan sent investigant pels tribunals. Segons ella, tot el que està passant els reafirma en la necessitat de construir una Catalunya amb unes regles diferents de funcionament.

El líder de l'ACM, Miquel Buch, ha manifestat que els més de 800 ajuntaments que van habilitar espais pel 9-N se senten copartícips del procés participatiu i ha lamentat que “la salut democràtica de l'Estat estigui a punt de morir”.

Entre la cinquantena de persones que han acompanyat Homs aquest divendres en l'acte davant del Palau de Justícia també hi havia la coordinadora general del PDC, Marta Pascal; els diputats al Parlament Anna Simó (ERC), Albert Botran (CUP), David Cid (ICV), Joan Josep Nuet (EUiA), Antoni Castellà (Demòcrates), Jéssica Albiach (Podem) i Magda Casamitjana (Més), i el tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello (BComú). També han assistit representants de Súmate; de la plataforma Drets; Unió de Pagesos; Plataforma ProSeleccions Catalans; Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec); Intersindical CSC; Comissió de la Dignitat; Plataforma per la Llengua; CAL; Ateneu Barcelonès; Aelc; Confavc i Ciemen.