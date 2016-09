García Albiol avisa Puigdemont que li passarà “el mateix” que a Artur Mas si convoca un referèndum

El líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha advertit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que si convoca un referèndum independentista li passarà “el mateix” que al seu antecessor, Artur Mas, i “haurà de retre comptes davant la justícia”. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar ahir dijous la decisió de l'instructor de deixar l'expresident català a un pas de judici per la causa del 9-N.

En declaracions aquest divendres a Ràdio 4, Albiol ha considerat que Mas va actuar d'una manera “absolutament irresponsable” amb la seva “voluntat de saltar-se l'Estat de dret i de rebentar les normes de convivència” i tirar endavant la consulta del 9-N.

Carles Puigdemont, en canvi, va declarar ahir que no creia que els imputats pel 9-N incomplissin lleis, sinó que “van reforçar” l'Estat de dret en complir amb l'“encàrrec sagrat” de la ciutadania. A més, va dir que ell, si es trobés en una situació “anàloga”, faria el mateix que Artur Mas.

Per Albiol, si Puigdemont segueix per aquest camí i convoca un referèndum independentista “li passarà el mateix” i haurà de “retre comptes davant la justícia i anar a judici”.

El coordinador general del PP català ha denunciat que “s'ha entrat en una espiral de bogeria i irresponsabilitat” i ha assegurat que el govern de l'Estat no permetrà un referèndum que busqui “carregar-se la sobirania nacional”. Per aquest motiu, ha exigit al president català “sentit comú” i l'ha convidat a sol·licitar una reunió amb Mariano Rajoy on li plantegi “propostes possibilistes, dins de les normes del joc”.

Crema de banderes