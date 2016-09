Mas sobre el 9-N: “Serem jutjats per obeir un poble que ens havia demanat posar urnes, el que ha de fer un demòcrata”

L'expresident de la Generalitat i president del Partit Demòcrata Català (PDC), Artur Mas, s'ha referit al procés judicial obert sobre el 9-N tot dient: “Alguns serem jutjats per obeir un poble que ens havia demanat posar les urnes”, un gest -ha afegit- que és “el que ha de fer un demòcrata”. És per això, que ha assegurat que si calgués “ho tornarien a fer”. Ho ha dit durant l'acte que han organitzat els impulsors de la consulta sobre la independència que es va fer el 2009 a Arenys de Munt, ara fa set anys, per donar suport als encausats pel 9-N.

A l'acte també hi ha assistit el portaveu del PDC al Congrés, Francesc Homs, que demà dilluns ha de declarar davant el Tribunal Suprem com a investigat per la seva actuació en la consulta. Homs ha reconegut “tenir moltes ganes” de declarar i ha assegurat que el procés judicial a què han de fer front “no només interpel·la els independentistes sinó tots els demòcrates”.

L'expresident de la Generalitat i president del PDC, Artur Mas, ha comparegut acompanyat del portaveu del partit al Congrés, Francesc Homs, durant un acte que ha aplegat unes 600 persones a Arenys de Munt. Estava organitzat pel Moviment Arenyenc per a l'Autodeterminació i l'Ateneu Independentista d'aquesta població del Maresme, que van impulsar la consulta sobre la independència del 13 de setembre del 2009 ara fa set anys.

Amb aquest acte, han volgut donar suport i fer un reconeixement a aquests dos polítics així com a l'exconsellera Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortgea que estan encausats per la seva actuació en el 9-N. L'encarregat d'adreçar-los unes paraules ha estat el que va ser alcalde d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis, que ha s'ha referit a les dificultats i entrebancs que ja van tenir amb el govern espanyol per organitzar la consulta popular del 2009. “No esteu sols”, ha subratllat Ximenis qui també ha afirmat que “Madrid no es mereix que hi aneu a declarar”.

Abans de lliurar-los una reproducció del cartell de la consulta de fa set anys -signada per tots els que hi van participar activament- i com a agraïment per haver fet que “el poble parlés”, també ha destacat que “no acceptaran inhabilitacions per ser demòcrates”.

El president del PDC, Artur Mas, per la seva banda, ha agraït aquest reconeixement i ha recordat que demà, que és quan compareixerà Homs davant el TS, ho farà “des del carrer” i “en representació” del poble català. També s'ha referit al judici a què s'haurà d'enfrontar en els pròxims mesos pel seu paper en el 9-N. “Nosaltres no anirem a declarar; serem jutjats per la via penal. Ens diuen que hem delinquit i desobeït el TC; doncs jo estic convençut que no el vam desobeir”, ha afirmat.

I ha continuat dient que està plenament convençut que el que van fer -“i per això no hem de ser jutjats”, ha precisat- va ser “obeir el poble de Catalunya que ens havia demanat posar les urnes i que Catalunya pogués tenir un estat per ell mateix”. I això, ha acabat per dir, “és el que ha de fer un demòcrata i ho tornarem a fer o ho tornaríem a fer cada vegada que calgués”.

Per altra banda, ha subratllat el caràcter “democràtic, civilitzat i pacífic” de la consulta del 9-N -“no va ser pas com uns hooligans amb un trabuc a la mà”, ha dit- que va consistir en “dipositar unes paperetes a les urnes” després de grans mobilitzacions i manifestacions així com actes com el que va promoure Arenys de Munt. Una població a qui també ha reconegut el seu paper. “Hi teniu una part del mèrit important”, ha afirmat.

El procés judicial del 9-N afecta “tots els demòcrates”