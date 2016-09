En Comú Podem titlla la declaració d'Homs al Suprem d'“espectacle absurd”

El diputat d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats Marcelo Expósito ha titllat “d'espectacle absurd” que el portaveu de PDC a la cambra baixa i exconseller de Presidència, Francesc Homs, hagi de declarar davant del Tribunal Suprem com a investigat pels presumptes delictes de desobediència, malversació i prevaricació per haver ajudat a l'organització de la consulta del 9-N. Per Expósito, el conflicte entre Catalunya i l'Estat no afecta només a Catalunya sinó que és de “règim”.

“Més enllà de la diferència entre organitzacions aquí representades és important mostrar la unitat de totes les forces sobiranistes catalanes per plantejar que aquest problema polític ha de resoldre's per via estrictament polítiques i no judicialitzant el problema”, ha reiterat.

Expósito també ha explicat des de l'entrada a la seu del Tribunal Suprem, des d'on Homs declara aquest matí, que la seva formació ha volgut mostrar el seu suport “inequívocament de la legitimitat sobirana de les institucions catalanes”. “Estem assistint a l'espectacle absurd de com un representant polític de Catalunya està sent cridat a declarar per una actuació exercida com a representant de la ciutadania catalana”, ha afegit.