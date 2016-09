El govern gravarà els mediadors de pisos turístics

El govern reformarà l'impost sobre les estades en establiments turístics perquè gravi també noves formes d'allotjament i d'economia col·laborativa, que han tingut un gran auge els últims anys però no són a la norma actual, com la intermediació per al lloguer de pisos turístics. La taxa, segons ha pogut saber El Punt Avui, passarà a gravar, així, l'activitat de les plataformes on-line de comercialització d'allotjaments –la més coneguda és Airbnb, però també n'hi ha altres com Homeaway, Niumba i Bemate– que s'encarreguen de posar en contacte propietaris de pisos i visitants. Segons dades anunciades just ahir per AirBnb, aquest estiu ha gestionat l'allotjament de 2,2 milions de turistes a l'Estat, un 73% més que el 2015, un milió i mig dels quals van ser estrangers, i Barcelona va ser entre les ciutats més sol·licitades.

La mesura, que s'inclourà en el projecte de la llei d'acompanyament del pressupost del 2017 que el govern pretén aprovar a l'octubre per iniciar el tràmit parlamentari, s'emmarca en una reforma en profunditat de l'anomenada taxa turística per adaptar-se a una realitat que ha evolucionat molt en poc temps, per la qual cosa necessita una avaluació i posada al dia per corregir els punts febles detectats arran de l'experiència adquirida en els últims quatre anys. La taxa, creada el març del 2012, s'aplica des d'aquell novembre. Els canvis pretenen millorar substancialment l'operativa recaptatòria i fer més eficient l'impost, i així introduiran mesures com la col·laboració d'agents en la gestió i liquidació del tribut, i la disposició d'informació per facilitar el control i evitar el frau. Tècnics del Departament d'Economia i Hisenda acaben de tancar ara amb els d'Empresa i Coneixement les tarifes a aplicar, així que encara no hi ha previsions d'ingressos, tot i que es confia augmentar els 43,5 milions recaptats el 2015.

El projecte de llei d'acompanyament presentat per al 2016, que no va superar el debat a la totalitat, ja preveia petits canvis en la taxa (com una avaluació més rígida dels punts d'inici i final de l'estada dels creuers per augmentar-ne la recaptació), però no una reforma d'aquest nivell, que el govern justifica per la necessitat de compensar les externalitats negatives de l'activitat turística i ajudar a fer-la més sostenible. A més, constata que la taxa no ha perjudicat la demanda i creu que té una àmplia acceptació social.

Impost a les radiacions