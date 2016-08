Santos proclama la fi del llarg conflicte armat a Colòmbia

Dimecres va ser un dia de festa a Colòmbia, amb celebracions als carrers i el president, Juan Manuel Santos, exultant, convençut que passarà a la història com el líder que ha posat fi a més de 50 anys de guerra civil amb les Forces Armades de Colòmbia (FARC). Han estat quatre anys de dures negociacions a Cuba, amb un procés que s'esperava que fos curt i que s'ha allargat més del compte, per culpa del descrèdit públic, la falta de confiança i, sobretot, la fèrria oposició de figures poderoses a Colòmbia, com la de l'expresident Álvaro Uribe. Però ha estat determinant la necessitat de posar fi a un conflicte que ha causat 220.000 morts, 45.000 desapareguts i centenars de milers de desplaçats. “Avui comença la fi del patiment, el dolor i la tragèdia de la guerra”, va dir Santos en anunciar l'acord. Falta ara que els colombians el votin en un plebiscit que ha convocat per al 2 d'octubre. Dies abans hi haurà la signatura de l'acord, un acte protocol·lari que l'executiu vol convertir en una celebració d'abast internacional, amb la presència de caps d'estat de la regió. Santos també va anunciar ahir que l'alto el foc definitiu entrarà en vigor dilluns que ve.

El govern ja s'ha posat en campanya pel sí en el referèndum popular. Una negativa als acords suposaria fer anar en orris les negociacions i posaria Colòmbia en un escenari d'incertesa política. Santos no ha preparat un pla B en cas de perdre i la campanya es basarà en la lògica de la “pau o la guerra”. “Avui hem arribat a la meta. La signatura de l'acord final amb la guerrilla de les FARC és la fi del conflicte armat”, va dir el cap negociador del govern, Humberto de la Calle. Als detractors de l'acord, De la Calle els va dir que no és perfecte, però sí l'únic possible. “Probablement tots hauríem volgut alguna cosa més. Nosaltres mateixos en la taula hauríem volgut més. Però l'acord aconseguit és l'acord viable, el millor acord aconseguit.” Des del costat de la guerrilla, Iván Márquez, cap negociador de les FARC, va dir que a “Colòmbia s'acaba la guerra amb les armes i comença el debat amb les idees”.

Reconversió