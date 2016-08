Tot Girona es mou cap a Salt

Sis comarques gironines estan cridades aquest Onze de Setembre per l'ANC a fer ruta cap a Salt i des de fa setmanes que les assemblees territorials de la majoria de pobles treballen per l'èxit de la mobilització. Ja s'estan organitzant, com cada any, desenes d'autobusos, i s'estan muntant diverses marxes populars cap a aquesta població del Gironès, que serà la capital simbòlica de la demarcació per un dia. Des de caminades des de les ciutats i pobles més propers –com ara Girona ciutat– fins a bicicletades o fins i tot una marxa de cotxes que s'està intentant organitzar, però s'està pendent dels permisos.

Salt ha estat escollida per representar la República de la Solidaritat i la Diversitat en aquesta Diada descentralitzada que ha de mostrar que els catalans estem A punt per la República Catalana. L'acte central serà al passeig dels Països Catalans, on s'esperen vora 60.000 persones per omplir els 1,2 quilòmetres de recorregut previst. Hi haurà sis trams –un per cada comarca: Gironès, Selva, Alt Empordà, Baix Empordà, la Garrotxa i el Pla de l'Estany, ja que tant la Cerdanya com el Ripollès estan convocades a Berga–, que de moment encara tenen una ocupació entre baixa i poca, però s'espera que amb el final de l'agost el ritme d'inscripcions es dispari. A més, Carme Cunillera, coordinadora de l'ANC de Salt, destaca que és “un dels cinc punts que està més animat, on hi ha més gent apuntada”.

La representant gironina al secretariat de l'ANC i responsable de la coordinació de la Diada a Salt juntament amb l'ANC de Salt, Núria Quintana, encara no té totes les dades acurades de quants busos ja estan contractats per anar a Salt, però sí que ja té confirmat que n'organitzen des d'una quinzena de territorials de l'Alt Empordà, d'una dotzena del Baix Empordà i també de manera conjunta entre les diverses assemblees locals del Pla de l'Estany, d'una banda, i de la Garrotxa, d'una altra. A més, també se n'estan organitzant des de la Selva interior i fins i tot des de poblacions de l'Alt Maresme, com ara Tordera, que ha preferit Salt a Barcelona. També des de la Catalunya del Nord s'ha optat per la ciutat gironina, per una qüestió de proximitat, abans que per la capital catalana. També s'estan organitzant busos des d'algunes poblacions del Gironès, tot i que les més properes estan treballant amb la idea d'organitzar marxes a peu.

Aquest és el cas de la ciutat de Girona. La coordinadora de l'ANC a Girona, Marta de Puig, explica que al matí hi haurà el tradicional acte a la plaça del Vi (del Forn, l'ADAC i Òmnium) i després de manera unitària es farà un pícnic al migdia al parc Central, des d'on sortirà una marxa a peu fins a Salt.

Una altra marxa que ja està molt avançada, tot i que no tancada, és una marxa en bicicleta des de la zona del Llémena seguint la via verda de la ruta del carrilet. També des de Mou-te en Bici, explica Cunillera, es vol muntar una altra bicicletada però encara s'ha d'acabar de concretar. Quintana, a més, avança que s'està mirant de fer una marxa de cotxes, però depèn dels permisos i no està clar que es faci.