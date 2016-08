Cierco acusa quatre caps policials per les dades dels Pujol

L'empresari i accionista majoritari de l'extinta Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, va citar, en la seva declaració a la batllessa d'Andorra, el nom de fins a quatre comandaments del Ministeri de l'Interior com a implicats en les suposades coaccions que va rebre ell i el conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, que continua a la presó per les comissions del banc, perquè els donessin dades bancàries de la família Pujol, d'Artur Mas i d'Oriol Junqueras.

En aquesta declaració judicial, del 18 d'agost passat i difosa ahir pel diari digital El Español, es descobreix que Cierco no només implica en la guerra bruta contra el sobiranisme el comissari Marcelino Martín Blas i l'agregat d'Interior a l'ambaixada espanyola a Andorra, Celestino Barroso, sinó també el seu antecessor, Bonifacio Díaz, i el mateix número dos de la policia espanyola, el comissari Eugenio Pino, que es va jubilar el juliol passat.

Cierco afirma a la batllessa: “Vull dir-li una cosa molt important, sensible per a mi i per al futur d'Andorra.” Hi detalla que Díaz va trucar a un telèfon de Rosa Castellón, secretària del consell d'administració de BPA, que va agafar el seu marit i va dir-li que baixés a un bar i esperés un home amb un mòbil, del qual van dir-li que fes tot el que digués “o el banc morirà”. El mateix Higini Cierco hi va afegir que, el maig del 2014, el successor de Díaz, Celestino Barroso, el va anar a veure a Indústries Montanya (IMSA) i també el va alertar que s'havia de trobar amb una persona a Madrid o “el banc morirà”. En aquelles dates, la filial de BPA, el Banco Madrid, era inspeccionada pel Sepblac. Un any després, el maig del 2015, el govern andorrà va intervenir el BPA per les denúncies dels EUA en el sentit que rebia diners d'organitzacions criminals de la Xina i de Rússia.

Al final, el conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, va entrevistar-se amb el comissari Marcelino Martín Blas, àlies Félix, a qui va donar el pantallazo dels comptes dels Pujol, amb 4,5 milions d'euros, al BPA, difós a la premsa de Madrid. Una novetat de la declaració és que Cierco explica que va anar al casament a Madrid d'un cosí de l'advocat barceloní Josep Maria Fuster-Fabra, amb “la pega” que el van fer seure amb Martín Blas i Eugenio Pino, “el qual coneixia l'operació”. Cierco també aclareix que Fuster-Fabra és “molt amic” seu. L'advocat també ho és de Marcelino Martín Blas, però res sabia d'aquesta suposada extorsió, segons fonts properes al cas.