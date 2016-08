Devastats i dignes

Terrade pastors, artesans i restauradors, aquests pobles tenen molt arrelada encara la pertinença a la comunitat

Són uns dies de xifres esfereïdores. Més de 900 rèpliques del terratrèmol de 6 graus de dimecres a la matinada han continuat sacsejant el centre d'Itàlia. Hi ha un balanç provisional de 278 morts i 370 ferits hospitalitzats. Accumoli, la població més propera a l'epicentre, ha disminuït 20 centímetres d'altura.

I Amatrice, on avui hauria d'haver començat la cinquantena edició de la festa gastronòmica dedicada a la famosa pasta all'amatriciana –un esdeveniment que els veïns preparaven amb gran entusiasme des de feia mesos–, ha quedat completament anorreat. En lloc de la celebració, avui s'oficiaran funerals d'estat en record de les víctimes.

S'ha d'estimar molt la pròpia terra per decidir no abandonar-la malgrat saber que periòdicament sembrarà destrucció. Els habitants del centre d'Itàlia, una de les zones amb més risc sísmic del món, tenen fama a la resta del país de ser d'una pasta especial. Potser segles de suportar o témer terratrèmols i un clima rígid de muntanya han llaurat un caràcter fort i al mateix temps acollidor, sense melositat.

Terra de pastors, artesans i restauradors, els pobles de l'Itàlia central tenen encara molt arrelada la pertinença a la comunitat. Quan a Amatrice s'hi va instal·lar un centre d'acolliment de refugiats, els habitants els van rebre amb els braços oberts. Els refugiats participaven activament en la vida del poble. Uns quants han mort a causa del terratrèmol; la resta, des del primer moment, estan ajudant en les tasques d'auxili. “Ho devem a la gent del poble”, explicava un refugiat ahir, entre llàgrimes, a la televisió.

El partit xenòfob Lliga Nord no ha desaprofitat l'ocasió brindada pel sisme per fer proselitisme de l'odi a l'estranger. Ha engegat una intensa campanya mediàtica –farcida d'eslògans racistes i falsedats– que proposa retirar les ajudes als immigrants per donar-les als damnificats de la zona.

Però mentre el terratrèmol ha fet aflorar la mesquinesa d'alguns, també ha refermat la dignitat d'uns altres. Francesca Spada, que ha perdut la casa a Amatrice, ha escrit una carta en nom dels habitants del poble, responent a la campanya de la Lliga Nord.

“Puc assegurar que no sentireu dir a ningú d'Amatrice que cal fer fora els immigrants per fer lloc als damnificats”, diu la Francesca. I continua: “Primer, perquè per qui ha viscut un drama com aquest, la solidaritat és un sentiment molt fort, i a qui s'ha escapat d'una guerra el veiem com a un igual.” I hi afegeix: “I segon, perquè tots els habitants sentien afecte pel grup de refugiats acollits al poble –sí, es poden percebre els immigrants com a part de la comunitat!–”, diu. I acaba agraint als refugiats que continuïn excavant entre les runes. Una lliçó d'humanitat dels qui, havent-ho perdut tot, conserven intacta la dignitat.