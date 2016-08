El PP espera arribar a un acord amb C's “en les properes hores”

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, confia que el PP i Ciutadans (C's) arribin a un acord d'investidura aquest mateix divendres. Des de la formació d'Albert Rivera, però, avisen que la negociació ha entrat en la seva fase “més dura”, on es decidirà si “la negociació surt o no surt” endavant.

A la seva sortida del Congrés dels Diputats, on aquest vespre continuen les negociacions entre els dos partits per a la investidura del candidat popular, Mariano Rajoy, Hernando s'ha mostrat convençut que el pacte s'assoleixi “en els propers moments o hores”, posant de manifest novament l'optimisme del PP.

Al migdia, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, també ha donat per fet que l'acord d'investidura es tancarà aviat. “Estem treballant per a un acord i esperem que es tanqui en les properes hores. Els treballs estan molt avançats, un avanç del 80%”, ha declarat. La número 2 de Rajoy ha assegurat que el seu partit no contempla unes terceres eleccions perquè “un acord de 170 diputats és una majoria molt àmplia”.

La portaveu ha explicat que Rajoy i Rivera segueixen “estretament” les negociacions amb una “comunicació constant, directa o indirecta” i les “monitoritzen” amb la “voluntat de tancar l'acord”.

Des de Ciutadans, però, descarten que l'acord es pugui tancar avui. El secretari general del grup parlamentari de la formació taronja, Miguel Gutiérrez, ha assenyalat que la negociació està en la seva fase final i això fa que tot vagi més lent. “Els finals solen ser la part més dura i on la negociació surt o no surt”, ha apuntat.

I és que, després de cinc jornades amb les dues delegacions al complet assegudes al voltant de la taula, el procés de negociació està entrant en una fase diferent, especialment des que el PP va començar a posar aquest dijous a la nit les primeres xifres de la memòria econòmica que els de Rivera exigeixen per garantir l'execució de les mesures que s'acordin.

Segons van indicar a Europa Press fonts de la negociació, aquest divendres a la tarda ja només seguien reunits part de les delegacions i el treball s'estava centrant en contactes telefònics i en un intercanvi de documents per a la redacció dels punts que totes dues parts ja han anat tancant.

El sotssecretari d'organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, ja vaanunciar que hi havia acord en més d'un centenar de punts concrets, però tal com es va pactar des del primer moment, aquests acostaments parcials no serviran de res si no hi ha un acord global.

La negociació continuarà aquest dissabte al matí en aquesta fase d'intercanvi de documentació i redacció de textos, a l'espera que Ciutadans prengui una decisió sobre l'ultimàtum de 48 hores que va donar el dijous per decidir si hi ha o no avanços suficients per a un acord d'investidura. El termini conclou el dissabte a la tarda.