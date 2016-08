Rajoy admet que la formació d'un govern a l'Estat “és encara avui més un desig que un fet”

El president del govern espanyol en funcions i del PP, Mariano Rajoy, ha reconegut aquest dissabte que la formació d'un govern a Espanya no serà possible si el PSOE vota no a la seva investidura. No obstant això, ha volgut posar en valor l'“esforç” fet per Ciutadans (C's) i Coalició Canària (CC) per intentar trobar un acord d'investidura, que espera que “puguem tancar aviat”.

En un acte del seu partit a Cotobade (Pontevedra), el líder popular ha recordat que un pacte d'investidura amb C's i CC sumaria 170 diputats però no seria suficient per formar govern. “Em temo que avui és encara molt més un desig que un fet”, ha admès.

És per aquest motiu que ha tornat a apel·lar a la “responsabilitat” dels socialistes després de més vuit mesos (252 dies) sense un executiu amb plenes funcions. Els ha recordat que si tornen a votar no a la seva investidura això suposarà anar a unes terceres eleccions. “Estarem en la mateixa situació que desembre i això ja comença a ser preocupant per als interessos del país”, ha advertit.

Rajoy ha recordat les “aportacions” que els socialistes han fet a l'Estat anteriorment i ha avisat que si no es mouen de posició Espanya podria tornar a “la situació de crisi que vam patir”.

“Les coses van bé però poden començar a deixar d'anar bé i ja són molts els avisos que comencem a rebre dins i fora d'Espanya que no es pot prolongar aquesta situació en el temps”, ha alertat.

“No podem continuar així. Seria ridícul que hi hagués unes terceres eleccions, o això pensava jo, però després de veure la forma de comportar-se d'alguns, desgraciadament ja tinc alguns dubtes raonables”, ha afegit.

En la seva opinió, “seria terrible que, després dels esforços dels espanyols, la irresponsabilitat d'alguns ens tornés a una situació de crisi”.

“[El PSOE] no pot actuar amb irresponsabilitat perquè s'està jugant els interessos, l'economia i la vida de milions de ciutadans que no són els culpables d'aquesta situació”, ha recalcat. “Sincerament, crec que seria una enorme irresponsabilitat que [els socialistes] bloquegin altra vegada la formació del govern i espero que no sigui així”, ha conclòs.