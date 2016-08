La manifestació de la Diada reclamarà culminar el mandat del 27-S

Les entitats organitzadores de les manifestacions del proper 11 de Setembre volen que la mobilització sigui un clam per demanar que el procés independentista culmini “ràpid i bé”.

Així ho ha dit aquest dissabte el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, després de la reunió del secretariat nacional de l'entitat que s'ha celebrat al monestir de Pedralbes de Barcelona, i on s'ha debatut els últims detalls dels preparatius dels actes de la Diada.

Sánchez ha explicat als mitjans que les entitats organitzadores aposten perquè “la gent surti al carrer per evidenciar que el que volem és culminar el procés independentista”.

Tot plegat ha de servir, a parer de Sànchez, perquè “les institucions liderin el pas final cap a la independència”. Per això ha reclamat que la Diada serveixi tant com a mostra de suport a les institucions catalanes com “un alè perquè culmini el mandat el 27-S”.

Sànchez s'ha referit a l'advertència del Tribunal Constitucional (TC) a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per haver permès la votació de les conclusions de la Comissió d'estudi del procés constituent i ha criticat que l'Estat hagi optat per “la via de la judicialització” i hagi abandonat la del “diàleg polític”. En aquest sentit, ha expressat el suport de les entitats sobiranistes “a totes persones i institucions que es vegin amenaçades”.

En la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat que la gent participi a la Diada perquè “avui la democràcia a Catalunya està qüestionada”. “La manifestació de l'11 de Setembre ha de ser també una manifestació de suport a les institucions de Catalunya i als nostres representants polítics.

La mobilització de l'11 de setembre serà aquest any descentralitzada i es farà en forma de manifestacions simultànies a cinc ciutats: Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt i Berga.

Jordi Sánchez ha volgut subratllar que la Diada d'aquest any serà “descentralitzada però unitària”. “Se sap que tindrà més unitat que l'any passat dels espais socials i polítics partidaris del dret a decidir”, ha afegit en al·lusió als comuns.