PP i C's signen el pacte d'investidura

El Partit Popular (PP) i Ciutadans (C's) han tancat aquest diumenge l'acord per a la investidura de Mariano Rajoy després d'una setmana de negociacions. Els equips negociadors de PP i C's han firmat el pacte al que han arribat en les últimes hores en una trobada al Congrés que ha començat cap a dos quarts d'una del migdia.

A la reunió hi han assistit els presidents de les dues formacions, Mariano Rajoy i Albert Rivera. Malgrat la presència de Rajoy i Rivera, els encarregats de signar el document han estat els portaveus dels populars i dels d'Albert Rivera al Congrés, Rafael Hernando i Joan Carles Girauta. Els líders de PP i C's ja van mantenir ahir a la tarda una trobada per tancar definitivament l'acord i fer possible que se signi aquest diumenge.

L'acord arriba després d'una setmana de converses a contrarellotge entre els negociadors del PP i C's, que han mantingut fins a sis reunions. Tot i que dissabte al vespre l'acord ja es donava per descomptat, en els últims dies Ciutadans ha arribat a expressar la seva “preocupació i consternació” per la manca de voluntat de diàleg dels populars. Dijous passat els de Rivera van donar un ultimàtum de 48 hores al PP per tancar l'acord.

Més d'un centenar de mesures