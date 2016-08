Rivera, “satisfet” amb l'acord d'investidura

El líder de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha expressat aquest diumenge la seva satisfacció pel pacte signat amb el PP per a la investidura de Mariano Rajoy. Segons ell, el document recull el conjunt més gran de reformes dels últims 35 anys. “Puc dir que estem satisfets”, ha assegurat.

“Mai havíem tingut un pla tan ambiciós com el que tenim damunt la taula”, ha destacat Rivera en una compareixença davant els mitjans al Congrés després de la trobada on els portaveus dels grups parlamentaris de PP i C's han ratificat l'acord. A la reunió hi han assistit Rajoy i el mateix Rivera.

Pel líder de la formació taronja, “encara que el canvi no hagi arribat al govern d'Espanya, sí que ho ha fet al Parlament”. “Hem posat tot damunt la taula perquè aquest país es desbloquegi i demanar canvis; perquè torni a ser l'orgull de la classe mitjana treballadora”, ha afegit.

Rivera, que ha reconegut que falten almenys 6 escons perquè Rajoy pugui ser investit (7 si no aconseguís el suport de Coalició Canària), ha demanat a la resta de partits “que facin una oposició responsable”.

En aquest sentit, ha indicat als socialistes que de les 150 reformes pactades amb el PP, “100 les vam signar Pedro Sánchez i jo i les van avalar els militants del PSOE”.

El líder de Cs ha resumit les que considera algunes de les mesures més destacades del document 150 compromisos per millorar Espanya.

En l'àmbit institucional, ha explicat que l'acord inclou un “pacte per Espenya” per fer una “defensa civil de la igualtat i unió dels espanyols” i dir “no a referèndums” d'independència. Aquest punt també vol deixar clar que “la Constitució no es pot canviar si no és a través de la Constitució”.

En aquest sentit, ha anunciat que s'ha posat damunt la taula la proposta de crear “una mesa de treball d'experts juristes i constitucionalistes” per analitzar les reformes que s'han de fer al text constitucional. Segons ell, d'aquesta manera “s'obre la via de la reforma de la Constitució, però s'obre de manera sensata”.

També en l'àmbit institucional, ha destacat la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que, al seu parer, permetrà “despolititzar la Justícia”, ja que seran els propis jutges els qui elegiran 12 dels 20 membres de l'òrgan judicial. A més, han pactat que el Fiscal general de l'Estat “podrà ser reprovat o cessat pel Parlament”.

Rivera ha reconegut que no han pogut arrencar del PP la supressió del Senat i de les diputacions provincials, però ha subratllat que gràcies a l'acord el Senat “serà per fi serà una cambra territorial i veurà una reducció de la despesa i del nombre de senadors”. Així mateix, ha celebrat que es “punxarà la bombolla política” amb una retallada de 1.000 milions d'euros en despesa d'estructures polítiques com empreses públiques i institucions com les diputacions. Uns diners, ha precisat, que es destinaran a despesa social.

En el capítol referent a l'estat del benestar, el president de C's ha remarcat que s'ha acordat “un paquet de mesures socials ambiciós i que es pot pagar sense que dispari el dèficit públic”. Ha garantit que s'acabaran les retallades en polítiques socials i això es farà “punxant la bombolla política, perseguint frau fiscal i fent pagar als qui no paguen”.

Altres mesures pactades són un pla de xoc contra la pobresa infantil, la dació en pagament, un pla de conciliació familiar i laboral, l'increment i igualació dels permisos de maternitat i paternitat, revertir les retallades en dependència als nivells de 2012 i un pacte d'Estat contra la violència de gènere.