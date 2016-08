Rajoy qualifica de “pas endavant molt important” però “insuficient” l'acord d'investidura amb C's

El president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, ha qualificat de “pas endavant molt important” l'acord per a la seva investidura signat aquest diumenge entre PP i Ciutadans, però ha advertit que no és suficient per a ser reelegit. De fet, ja ha avançat que tornarà a intentar formar govern si no aconsegueix superar la votació d'investidura.

En la roda de premsa que ha ofert aquest diumenge al Congrés per valorar l'acord amb Ciutadans, el candidat popular a la investidura ha assegurat que es tracta d'un “pas endavant molt important perquè Espanya pugui tenir un govern després de dues eleccions”.

Rajoy, que confia tancar també l'acord amb Coalició Canària en les properes hores, ha advertit que si bé el pacte amb C's és “molt positiu”, és encara “insuficient”. “170 escons són una xifra important però no suficient; fins que no tinguem prou escons per a una majoria absoluta o majoria simple no podrem dir que Espanya recupera la situació de normalitat”.

Per aquest motiu, ha apuntat de nou al PSOE: “Alguns hem complert amb el nostre deure i ja hem fet la nostra feina. Hem aconseguit sumar 170 escons, com ens havien demanat”. “Ara falta que els altres compleixin amb allò que creguin que és la seva obligació”, ha reblat.

Passi el que passi, ha avançat que si el seu primer intent d'investidura resulta fallit ho tornarà a intentar.

Rajoy ha subratllat que el primer que ha de fer és “intentar aconseguir” la investidura la setmana que ve, perquè té el suport de 170 diputats i en “moltes ocasions” s'ha guanyat la votació “amb bastants menys”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “si no és possible”, la seva “obligació” és “perseverar en l'intent”. Ha afegit que una nova sessió d'investidura “no hauria de celebrar-se necessàriament després de les eleccions basques i gallegues”, que se celebren el 25 de setembre, sinó que es pot fer abans.