La Junta Electoral de País Basc accepta la recusació d'un vocal que va declarar “inelegible” Otegi

La Junta Electoral del País Basc ha acceptat la recusació sol·licitada per EH Bildu contra un dels vocals de la Junta Electoral de Guipúscoa que la setmana passada es va pronunciar en contra de la candidatura d'Arnaldo Otegi a lehendakari.

La decisió ha estat adoptada aquest dilluns a una reunió d'urgència i ja ha estat comunicada a la Junta Electoral de Guipúscoa, que aquest mateix dilluns haurà de pronunciar-se sobre les al·legacions d'EH Bildu contra la decisió de declarar a Otegi “inelegible” per als comicis bascos del 25 de setembre.

El president de la Junta Electoral del País Basc, Juan Luis Ibarra, en declaracions als mitjans de comunicació a Vitòria, ha explicat que la decisió d'apartar Iñaki Agirreazkuenaga de les deliberacions al voltant a la candidatura d'Otegi s'ha adoptat per “protegir l'aparença d'objectivitat” de la Junta de Guipúscoa entorn d'aquest cas.

La coalició abertzale havia sol·licitat la recusació d'Agirreazkuenaga a causa que aquest vocal es va pronunciar sobre la candidatura d'Otegi en un mitjà de comunicació, abans que la Junta Electoral de Guipúscoa adoptés la seva decisió de la setmana passada.

En aquelles declaracions, aquest vocal va donar per fet que la Junta no podria donar el vistiplau a la candidatura d'Otegi a causa de la inhabilitació que pesa sobre ell per la condemna pel cas Bateragune.